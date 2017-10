Pillarno y Quiloño denuncian que llevan una semana sin internet ni teléfono

Los vecinos de varios núcleos de población de las parroquias de Pillarno y Quiloño no tienen teléfono ni internet desde hace una semana. Más de 500 residentes denuncian la tardanza de la compañía telefónica que da servicio en la zona en reparar la avería y aseguran que, en todos estos días, no han conseguido exponer sus quejas a algún representante de esta empresa.

Los afectados no conocen las causas de la avería, que puede deberse al robo del cable de la línea telefónica. "Los vecinos afectados no han recibido ninguna información de la compañía tras una semana sin teléfono", señaló ayer la presidenta de la asociación de vecinos de Pillarno, Mónica Menéndez.

En la parroquia de Pillarno, los principales afectados por la falta de teléfono y de internet son los casi 300 residentes en los núcleos de población de La Campa, Moire, El Cuadro, La Vega y Pipe. "Algunos vecinos son personas mayores y no tienen móvil, así que dependen del teléfono fijo y están preocupados porque están incomunicados", aseguró Menéndez.

Los efectos de la avería de la línea telefónica también la sufren los más de 200 vecinos de Las Bárzanas. "No hay línea telefónica y tampoco internet. Hemos intentado que la compañía telefónica nos de alguna explicación y no lo hemos conseguido", señaló ayer el presidente de la asociación de vecinos de la localidad, José Ramón Fernández.

Los afectados también están molestos por lo difícil que es transmitir las quejas a través de las centralitas telefónicas a la empresa responsable. " Es complicado hablar cuando al otro lado tienes una voz grabada, no hay ninguna operadora", afirmaron los afectados.

Ante las dificultades con la empresa de telefonía, los residentes están trasladando sus quejas a las asociaciones de vecinos de Pillarno y Las Bárzanas con el objetivo que a esas entidades les hagan más caso. "Tenemos cada vez más quejas vecinales per, hasta ahora no hemos tenido mucha suerte porque tampoco tenemos información sobre la causa o las causas de que tantos vecinos estén más de siete días sin teléfono", manifestaron los dos dirigentes vecinales. Tras las infructuosas gestiones con la operadora telefónica, los presidentes de las asociaciones de vecinos decidieron ayer hacer público el problema. "Los vecinos ya no pueden más porque se consideran ninguneados. Hay averías pero, no entendemos que después de una semana nadie nos diga a que se debe el problema", dijeron.

Las conjeturas entre los residentes en Pillarno y Las Bárzanas se han disparado en los últimos días reforzadas por la falta de información. Algunas apuntan a que la falta de teléfono e internet se debe al robo del cable del tendido telefónico. "Una avería de siete días no es normal. Vivimos en la zona rural y estamos abandonados porque llevamos siete días incomunicados", dijeron. "No podemos asegurar nada pero hay indicios de que, en algunas zonas falta el cable del tendido y la causa puede ser el robo del mismo. Informando a los vecinos se podrían evitar las especulaciones. No es normal que se pueda tener, en pleno siglo XXI a más de 500 vecinos en esta situación", subrayaron.

El robo de cables del tendido telefónico está sustituyendo a la sustracción de los cables de la red eléctrica. La Guardia Civil ha ampliado la vigilancia sobre esa infraestructura. El metro del cable telefónico cuesta unos 10 euros, según los expertos. "Reponerlo es más caro porque hay que contar también con el coste de la mano de obra", añadieron.

Los afectados de las localidades castrillonenses sopesan tomar medidas si esta semana no se reanuda el servicio. "Los vecinos seguimos pagando las facturas del teléfono e internet pese a no poder utilizarlo ni recibir ninguna información ni disculpas de la operadora. Como consumidores tendremos que ejercer nuestros derechos", afirmaron los presidentes de las asociaciones vecinales de las localidades afectadas.