Ana Fe Amo sustituye a Xana del Barrio como concejala del PSOE

La edil socialista María Encarnación -"Xana"- del Barrio Díaz presentó ayer por Registro su renuncia formal al cargo de concejala del Ayuntamiento de Corvera. El puesto como décimo concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Corvera será ocupado por Ana Fe Amo León, número 12.º de la lista con la que el partido concurrió a las elecciones municipales, mientras que la concejalía de Acción Social, que ostentaba hasta ahora Del Barrio, pasará a manos de la edil de Deportes, Elena Menéndez, que compartirá su responsabilidad entre ambas áreas.

Del Barrio tomó posesión el 13 de junio 2017 y ahora presenta su renuncia "por motivos personales" que no han trascendido. "Cumplo una etapa de la que me siento muy orgullosa y satisfecha, y de la que me gustaría destacar y agradecer el buen trabajo y esfuerzo de todo el personal de Servicios Sociales, y muy especialmente de su responsable, Angélica González", señaló la edil.

Elena Menéndez asumirá por el momento las competencias de Acción Social, "a la espera de una posible nueva redistribución de competencias entre los miembros del gobierno local". El pasado mes de septiembre accedió al gobierno local quien ocupaba el puesto 11.º de la lista electoral, José Genaro Rodríguez García, que tomó el relevo de la concejala Amina Pérez Collado. Ana Fe Amo, de 34 años y siguiente en la lista, es ingeniero Superior Industrial, además de haber cursado MBA en Dirección de Empresas y contar con la titulación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.