Campa renuncia por tercer año a los planes de empleo regionales, denuncia el PP

El Partido Popular denunció ayer que el Ayuntamiento de Avilés va a renunciar, por tercer año consecutivo, a las subvenciones del Principado para contratar a desempleados en riesgo de exclusión social a través de los planes de empleo con la convocatoria de obra y servicio. El concejal popular Constantino Álvarez tildó, por ese motivo, al PSOE, de "inepto y torpe": "La imagen del gobierno local es de brazos cruzados ya que en todo este tiempo no ha hecho nada para volver a concurrir a los planes de empleo". A Avilés le corresponderían unos 700.000 euros de los 12 millones de euros que destina el Principado a esas políticas de empleo.

Manuel Campa, concejal de Promoción Económica, reconoció que Avilés no participa en esa convocatoria por la inseguridad jurídica que genera al Ayuntamiento aunque sí ha presentado la documentación para la contratación de personas a través de los contratos en prácticas para titulados y operarios. "Esos nos dan más seguridad. No vamos a cambiar nuestro discurso y modo de proceder porque la situación es la misma en los últimos años. No vamos a correr el riesgo, que en nuestro caso es mayor que en otros ayuntamientos por la cláusula de reincorporación en caso de despidos improcedentes. En otros sitios lo arreglan con indemnizaciones", afirmó Campa.

En ese sentido, Constantino Álvarez recriminó al gobierno local que no haya negociado con los sindicatos municipales la rescisión de esa cláusula del convenio colectivo. "Hablé con los sindicatos y me dijeron que el PSOE no había puesto encima de la mesa esa cláusula en todos estos años", criticó el concejal del PP

Álvarez aseguró que el Ayuntamiento de Oviedo, gracias a esos planes, contrató este año a unas 121 personas para la recuperación del monte Naranco y Gijón, también optó por esa modalidad de los contratos por obra y servicio. "Si eliminamos la cláusula, minimizaríamos los problemas porque ante cualquier despido improcedente, el demandante no podría solicitar su incorporación. ¿No merece la pena desarrollar esas políticas de empleo si se puede contratar a casi un centenar de personas?", inquirió el edil del PP.

Según el concejal, esos planes podrían beneficiar, sobre todo, a personas mayores de 45 años, que son el 51 por ciento de los demandantes de empleo en la ciudad (4.025 personas).