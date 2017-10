La mejora en la red de aguas de Cardo comenzará en 2018

El presidente de la asociación de vecinos de Cardo, Aquilino García, llegó a pedir el pasado año la independencia de la parroquia de Gozón o su adhesión a Carreño por la falta de inversiones, sobre todo, vinculados a la red de abastecimiento de aguas. La ausencia de presión en no pocas viviendas motivó numerosas quejas. Ahora, el Ayuntamiento de Gozón quiere hacer frente a la renovación de la red de aguas y confía en poder acometerla de cara al próximo presupuesto. El alcalde, Jorge Suárez (PSOE), estima que la cantidad aproximada de esas obras alcanza los 350.000 euros. Esa actuación no está garantizada para 2018 en tanto en cuanto aún no se ha abierto el melón del debate presupuestario, pero sí ha mostrado el interés municipal en ejecutarla y dotarla de una cantidad por primera vez.

La otra gran actuación que el gobierno local gozoniego incluirá en el borrador del presupuesto será la renovación del depósito de aguas Posadorio, también ubicado en Cardo y cifrado en otros 300.000 euros, que ayudará a mejorar la red de abastecimiento en una de las parroquias con más necesidades en relación a este servicio.

"La intención es ejecutar esas dos actuaciones el próximo año, no descartamos solicitar ayuda a otras administraciones para poder afrontarlas", destacó el Regidor. Jorge Suárez avanzó además que la recaudación del recibo de la contribución (IBI) en Gozón se ha visto incrementada en 300.000 euros para 2018 dada la revisión catastral paulatina y algunas altas de viviendas registradas a lo largo del año en curso. El Alcalde también se ha planteado que esas actuaciones se desarrollen mediante planes plurianuales, como actualmente se está ejecutando la mejora del saneamiento de Peroño para evitar así los vertidos al mar Cantábrico. Para esa obra, el Ayuntamiento ha dividido el importe total, 450.000 euros, en cuatro anualidades.

Remanente

Actualmente, el gobierno local de Gozón debate con la oposición las obras a ejecutar con el remanente de tesorería. Entre las actuaciones principales a ejecutar está la renovación de la red de la calle Suárez Inclán, dada la existencia de fugas en la misma, que ocasionan las consiguientes pérdidas.

Además, el gobierno local quiere incluir también el cambio de la red de saneamiento de varios edificios de la zona de La Vallina y el Ayuntamiento incluido, "ya que está conectada a la red de pluviales y no a la de fecales, que es a la que correspondería". La intención es desarrollar esas dos actuaciones antes de que finalice el año.