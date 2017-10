Un dispositivo policial en el PEPA se salda con 10 denuncias

Agentes de la Policía Local de Avilés en colaboración con efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil llevaron a cabo esta madrugada -entre las 23 horas de ayer viernes y las 2 horas de hoy sábado- un control de documentación de vehículos en la inmediaciones del polígono empresarial del Parque Empresarial Principado de Asturias en Avilés (PEPA) que se saldó con diez denuncias. Este control es consecuencia de la concentración de automóviles los fines de semana en la parte norte del PEPA, causando molestias tanto al resto de conductores como a los vecinos de Valliniello.

Los agentes inspeccionaron 25 vehículos de los que fueron denunciados 10 por irregularidades relativas tanto a la conducción como al propio automóvil. Así, dos conductores fueron denunciados por conducción temeraria, ya que fueron sorprendidos realizando derrapes con riesgo para el resto de conductores. Esa denuncia lleva aparejada una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducción. Otra persona fue denunciada por no llevar encendido el alumbrado de cruce y otros dos, por llevar una luz de cruce fundida. Además, otro fue denunciado por no tener emisor de señales acústicas, otra persona, por haber retirado el airbag del conductor sin estar autorizado por la ITV y, la última, por instalar en el vehículo dispositivos luminosos sin estar autorizado. "Los conductores fueron sometidos en el control a las pruebas legalmente establecidas tanto de alcohol como de drogas, no arrojando ninguno de ellos un resultado positivo", destaca el Ayuntamiento de Avilés en una nota.

La Policía Local de Avilés, además, volvió a realizar controles en la zona de copas del barrio de Sabugo esta mañana. Entre las 7.00 y las 9.00 horas, se procedió a la inspección de un local en la calle Bances Candamo y a la identificación de varias personas. El resultado fue: cuatro actas de intervención de drogas, un acta por desobediencia y otra por infracción a la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas.

Además, esta madrugada, los agentes de la Policía Local realizaron un control de documentación y alcoholemia a 40 conductores en la calle Ruiz Gómez. Fue detenido 1 conductor por un presunto delito contra la seguridad vial por superar la tasa de 0,60 miligramos por litro de aire espirado. Cuatro personas más fueron denunciadas en vía administrativa al no superar la tasas de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Además de esto se detectaron las siguientes infracciones: 1 conductor denunciado por no llevar cinturón de seguridad, otro conductor denunciado por no llevar la señal reglamentaria de conductor novel y otros dos por tener el permiso caducado.



Otras actuaciones

Accidente de circulación a las 2.30 horas en La Tabla 13, al perder el control del turismo, marca Renault conducido por un vecino de Corvera de 33 años. Colisionó con el cierre de un inmueble al que causó daños. Conducía con una tasa de alcohol de 0,99 y 0,92 mg/l, motivo por el que se le instruyen las correspondientes diligencias judiciales.