¿Qué hacer hoy en Avilés?

Deporte solidario. El polideportivo del Quirinal acoge hoy, entre las 11.00 y las 13.00 horas, clases de zumba, gap y spinning con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de nuevos tratamientos para combatir la distrofia muscular de Duchenne (DMD). Las clases tendrán un importe de 5 euros y se habilitarán zonas de juegos infantiles.

Feria en Illas. La XII Feria de la Seronda en Illas culmina hoy su programación en La Callezuela. La jornada comenzará a las 13.00 horas con una actuación de una banda de gaitas. A las 13.30 horas habrá tallere para niños y, a las 17.00 horas, una sesión de juegos infantiles que terminará con la actuación del grupo de baile "Ximielga la Xaya". Durante todo el día habrá un mercado artesanal y una demostración de tallaje de madera con motosierra.

Cine. El Niemeyer proyectará hoy la película "Cartas de la guerra", basada en el libro del autor portugués Antonio Lobo Antunes. El filme, que se podrá ver a las 20.00 horas por un precio de 5 euros, sigue un formato epistolar y cuenta la historia de un joven soldado que envía cartas a mujer desde Angola.

Exposición fotográfica sobre refugiados. El centro Niemeyer acoge hasta el próximo 7 de enero la exposición "Mare Nostrum", una muestra fotográfica sobre los inmigrantes que se enfrentan a los peligros del mar Mediterráneo para alcanzar las costas se Europa. Las 50 instantáneas pertenecen a MeMo Collective, una cooperativa formada por los fotógrafos como Manu Brabo, José Colón, Guillem Valle, Diego Ibarra y Fabio Bucciarelli. De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Acuicultura. La torre-mirador del Centro Niemeyer acoge la exposición "¿Acuicultura? Descúbrela", organizada por el Ministerio de Agrucultura y Pesca y que permanecerá abierta hasta el 7 de enero de 2018. La muestra se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Entrada gratuita presentando el ticket de visita a las otras exposiciones que tiene el centro o a la visita guiada.

Amanda Coogan. "I will sing you a song from around the town" es una exposición individual retrospectiva de la artista irlandesa Amanda Coogan que se puede ver en la cúpula del Niemeyer hasta el próximo 5 de noviembre. El horario de visita es de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.