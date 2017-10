Policía y Guardia Civil peinan el PEPA para acabar con las carreras nocturnas

El entorno del parque empresarial "Principado de Asturias" (PEPA) es una de las zonas marcadas en rojo por las fuerzas de seguridad por la presencia, sobre todo los fines de semana, de grupos de conductores que aprovechan las largas rectas del PEPA para poner sus coches a velocidades de vértigo. Y la Policía Local y la Guardia Civil quieren poner freno a esas prácticas peligrosas y temerarias, que causan molestias tanto el resto de conductores como a los vecinos de Valliniello, y por eso, la pasada medianoche, "peinaron" la zona con un saldo de una decena de denuncias.

Los agentes, durante tres horas -entre las 23.00 horas del viernes y las 2.00 horas del sábado- controlaron 25 vehículos. Dos de los conductores fueron denunciados por conducción temeraria tras ser sorprendidos realizando derrapes con riesgo para el resto de conductores. Esa denuncia lleva aparejada una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducción.

El resto de sanciones están relacionadas con irregularidades detectadas en los propios vehículos. Así, un conductor fue denunciado por no llevar encendido el alumbrado de cruce y otros dos, por llevar una luz de cruce fundida. Además, otro fue denunciado por no tener emisor de señales acústicas y otra persona, por haber retirado el airbag del conductor sin estar autorizado por la ITV. La última de las multas se debe a tener instalado en el vehículo dispositivos luminosos sin estar autorizado. "Los conductores fueron sometidos en el control a las pruebas legalmente establecidas tanto de alcohol como de drogas, no arrojando ninguno de ellos un resultado positivo", destacó ayer el Ayuntamiento de Avilés en una nota de prensa.

No es la única zona de Avilés donde es habitual ver coches "a todo gas". Los vecinos del barrio de Valgranda y de las Campas del Quirinal han denunciado en numerosas ocasiones la presencia de coches cuyos conductores se saltan los límites de velocidad. Los residentes de las calles Margarita Nelken y Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, se quejan de que los fines de semana se reúnen grupos de aficionados a la velocidad y "tuneros" que utilizan esas calles, anchas y bien urbanizadas, como pistas de velocidad. En la zona vive un gran número de familias, muchas con niños pequeños.

Alcoholemias

Además, la pasada madrugada, los agentes de la Policía Local de Avilés realizaron un control de documentación y alcoholemia a 40 conductores en la calle Ruiz Gómez. Fue detenido un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial por superar la tasa de 0,60 miligramos por litro de aire espirado. Cuatro personas más fueron denunciadas en vía administrativa al no superar la tasa de 0,60 miligramos.

Además de esto, los agentes de la Policía Local detectaron las siguientes infracciones: un conductor denunciado por no llevar cinturón de seguridad, otro por no llevar la señal reglamentaria de conductor novel y otros dos por tener el permiso caducado.