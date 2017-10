El Principado dará a Llaranes protección patrimonial por su simbolismo industrial

El barrio de Llaranes formará parte del Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA), un nivel de protección oficial por debajo del Bien de Interés Cultural (BIC) y que permite "recibir asignaciones del Principado y formar parte de campañas de promoción públicas", según remarca la diputada de Podemos Lucía Montejo, la promotora de una proposición no de ley que se aprobó el pasado martes por unanimidad en la Comisión de Cultura del Parlamento.

La diputada del PSOE Verónica Vior desveló, en esa misma comisión, que la Dirección General de Patrimonio Cultural trabaja en la redacción de los pliegos de condiciones técnicas para contratar un informe de ámbito regional destinado a realizar un estudio pormenorizado sobre "la vivienda obrera y los conjuntos ligados a la industralización". El Principado confirma este punto y asegura que "en 2018 se dará un impulso definitivo a este estudio, poniendo especial atención en Llaranes", señalaron desde la Viceconsejería de Cultura. "Actualmente, estamos inventariando cada uno de los elementos a incluir en el estudio", añadieron las mismas fuentes.

Vidal de la Madrid, profesor de Historia del Arte de la Universidad, aseguró que la iniciativa de incluir Llaranes en el inventario regional de bienes a proteger le parece "extraordinaria". Para De la Madrid, el poblado "es una parte sustancial del conjunto histórico ligado a la siderurgia, pero no sólo por los inmuebles, también porque es un barrio que se organizó de manera muy avanzada para su época", señaló.

El profesor destacó que su grado de conservación es "óptimo". No obstante esto, De la Madrid señaló que el trabajo sobre la vivienda obrera que desarrollará el Principado el próximo año "no se puede limitar al poblado". Para el historiador, los edificios conocidos como Las Estrellas (La Rocica) y la urbanización de Ingenieros (González Abarca) tienen que formar parte también del IPCA. "Desgraciadamente, el conjunto de Ingenieros ya ha sido mutilado y también ha desaparecido la Térmica", se lamentó el profesor universitario.

Llaranes es un barrio que ya cuenta con un nivel de protección público: el que le otorga la normativa urbanística del Ayuntamiento de Avilés. "Lo que hemos pedido en la Junta es que también tenga protección del Principado", añadió Montejo. "Esto no quiere decir que, en cuanto el Gobierno dé de paso nuestra petición, en Llaranes no se vaya a poder tocar nada. No es eso. Estar en el IPCA supone que tendrá más posibilidades a la hora de solicitar asignaciones", dijo la diputada de Podemos.

Para Montejo, "el barrio de Llaranes está a la altura del de Bustiello", en Mieres. La diferencia entre el poblado avilesino y el de la cuenca del Caudal es que este segundo es Bien de Interés Cultural (BIC) y Llaranes no. Bustiello nació hace más de un siglo a la sombra del marqués de Comillas y de la empresa Hullera Española. Llaranes nació vinculado a Ensidesa hace poco más de medio siglo. "No creemos que haya que estudiarlo porque ya lo está. Lo importante es ponerlo en valor, darle la protección que debe tener", apuntó la diputada. "En todo caso, nos parece maravilloso que el Principado se ponga a hacer el estudio, pero a ver para cuándo. Que llevan veinte años con el del Prerrománico y no sabemos nada", señaló.

El poblado de Llaranes respondió a la necesidad de dar cobijo a los trabajadores que llegaron a la empresa Ensidesa. La empresa construyó el barrio siguiendo el patrón de la ciudad jardín. Los arquitectos encargados de elaborar el proyecto fueron Juan Manuel Cárdenas y Francisco Goicoechea, que plantearon un diseño ideal en el que las viviendas de los empleados convivían con grandes zonas verdes y con edificios de uso público. Entre los elementos arquitectónicos más sobresalientes del barrio destacan: la iglesia de Santa Bárbara -con frescos y mosaicos de Javier Clavo-, el hospitalillo de Ensidesa, los dos colegios y hasta el parque infantil, entre las calles Río Caudal y Río Cauribo. Recientemente, la Mancomunidad de Avilés ha incluido el conjunto histórico en la oferta turística de Avilés.