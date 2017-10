La Policía Local incrementa la vigilancia de los perros en los parques

La Policía Local ha intensificado la vigilancia de los perros ante el aumento de las quejas vecinales, sobre todo, en las zonas frecuentadas por niños. La ordenanza de parques infantiles recoge multas para los usuarios que llevan sueltos a los canes y para aquellos que no recogen las deposiciones de las mascotas.

Esta campaña informativa continuará en noviembre y es consecuencia de la proliferación de quejas trasladadas por un uso incorrecto de las zonas verdes de la ciudad, sobre todo por la presencia de perros sueltos, no recogida de excrementos o perros de razas potencialmente peligrosas cuyos propietarios no cumplen la normativa específica.

Esta acción de difusión del contenido de la Ordenanza Municipal en la parte referida a la obligatoriedad de utilizar correa de sujeción para todos los perros no incluye denuncia por parte de Policía Local. Sin embargo, los agentes sí que proceden a la correspondiente denuncia a las personas que no recogen los excrementos de sus mascotas y a los propietarios de perros peligrosos que no cumplen la normativa.

En el caso de las sanciones por no recogida de excrementos, refuerzan la campaña puesta en marcha hace unas semanas por el Ayuntamiento de Avilés en materia de reciclaje y recogida de residuos específicos como son las deposiciones animales, los enseres y las colillas.

El control llevado a cabo este fin de semana por agentes municipales se desarrolló en los parques de Ferrera, La Luz, Luz Casanova, La Carriona, Versalles, Las Meanas y Juan XXIII/Fernando Morán

Usuarios del principal pulmón de Avilés llevan años denunciando la proliferación de excrementos en las praderas. Las protestas, que algunos incluso llevaron al Ayuntamiento, vienen principalmente de aquellos que acuden al parque acompañados de niños. Los propietarios de mascotas sostienen que casi todos cumplen las normas.