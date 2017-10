La banca tiene a la venta en la ciudad pisos por valor de más de cinco millones

Una rápida y no necesariamente exhaustiva recopilación de la oferta inmobiliaria de los bancos permite cifrar en más de cinco millones de euros el valor de los pisos puestos a la venta en la actualidad, prácticamente todos procedentes de embargos o ejecuciones hipotecarias relacionadas con los episodios más duros de la crisis. Si a lo anterior se añade el valor de las naves industriales, bajos comerciales y edificios completos de vivienda que la banca también trata de enajenar, la cifra se eleva a más de nueve millones de euros. Y esto sólo en el concejo de Avilés; en Gozón se venden viviendas por valor de 400.000 euros y en Corvera, una decena de pisos que importan casi 700.000 euros.

La horquilla de precios de la vivienda embargada y ahora puesta a la venta por los bancos tiene como tope superior los 334.800 euros que se piden por un piso de 97 metros cuadrados ubicado en la calle Emile Robin (a razón de 3.452 euros por metro cuadrados) y como mínimo los 16.000 euros que cuesta hacerse con una casa de 50 metros cuadrados en la calle Ramón Garay del Reblinco (a razón de 320 euros por metro cuadrado). En este último caso, el vendedor utiliza una inusual estrategia de venta: promete dar un cheque-regalo en la notaría por valor de dos mil euros "para decorar el piso a tu gusto".

La gran bolsa de pisos embargados a a la venta está formada por inmuebles que tienen precios comprendidos entre 35.000 y 55.000 euros; se trata de viviendas en Llaranes, Villalegre, La Luz, Versalles, Valgranda y La Carriona. Es decir, algunos de los barrios más populares de Avilés. Las viviendas "top" del listado, las que se identifican con el lujo se hallan fundamentalmente en el barrio de Sabugo y sus inmediaciones: calle José Cueto, el Muelle...

El inmueble más valioso a la venta de todos los que la banca oferta es una nave industrial situada en la avenida de Lugo valorada en 2,05 millones de euros y que mide 2.570 metros cuadrados. También en el parque empresarial hay oportunidades: se vende nave industrial de 4.200 metros embargada por 237.700 euros.

El mapa de los locales comerciales a la venta tras haber sido objeto de embargo tiene sus puntos calientes en el entorno de la calle La Muralla y su expresión más costosa en la calle Emile Robín, donde se oferta un bajo de 425 metros cuadrados al precio de 777.200 euros.

Los responsables de varias agencias inmobiliarias consultados por este diario dicen ser conscientes de la competencia que les supone la banca al haber salido al mercado con todos sus activos "tóxicos". No obstante, eso no es lo peor; según relata una profesional del sector, "la verdadera puñeta es que los bancos barren para casa y tientan a los compradores con facilidades hipotecarias que no dan cuando la operación se realiza con una vivienda que no forma parte de su bolsa inmobiliaria".

Otro empresario inmobiliario con larga experiencia en la ciudad muestra asombro de la cifra de vivienda embargada que oferta de un tiempo a esta parte la banca (más de 60 inmuebles) y repara sobremanera en los precios, elevados bajo su punto de vista: "Chollos precisamente no son; como no acepten rebajas en las negociaciones con las posibles personas interesadas, pocos van a vender", pronostica.

Según informó este diario a finales de septiembre, la compraventa de viviendas en la comarca avilesina repuntó con fuerza en el primer semestre del año e incluso supera la media regional. Entre enero y junio se firmaron ante notario en los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Soto del Barco e Illas un total de 503 transacciones inmobiliarias, un 26 por ciento más que en el mismo periodo de 2016. En Asturias, la media fue del 24,7 por ciento.

Las viviendas de segunda mano y sin ningún tipo de protección son las que están tirando del mercado inmobiliario. De las 503 operaciones, 424 eran viviendas antiguas, según datos del Ministerio de Fomento.

Así las cosas, el sector inmobiliario va consiguiendo levantar cabeza después de casi siete años de crisis. La cifra de transacciones es la mejor desde 2010, cuando hubo 690 operaciones en la comarca avilesina. El sector tocó fondo en 2013, cuando en el primer semestre de ese año apenas se vendieron 232 viviendas.