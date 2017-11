Asturias contará el año que viene con una Escuela para formar escanciadores

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sidra de Asturias, el lagarero Tino Cortina, anunció ayer que en 2018 abrirá una Escuela de Escanciadores tanto para formar a profesionales en el sector como para tener la titulación de maestro escanciador. Cortina lanzó el proyecto en el marco de la presentación de la ruta gastronómica "El Llinderu de la sidra de Villalegre", organizado por el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. "Llevamos muchos años reclamando tener escanciadores titulados, que sea un trabajo que esté bien pagado. Ahora mismo, entre el 60 y el 70 por ciento de los que escancian sidra, no saben hacerlo bien. Y eso no lo podemos corregir desde nuestras casas sino desde las instituciones", había afirmado poco antes Justo García, responsable del Yumay, uno de los locales promotores de la nueva ruta junto a las sidrerías La Cantina, La Ruta y El Corchu.

"El Llinderu" nace con "ilusión" y ganas de "crecer". "Queremos potenciar la zona y hacer una nueva ruta, similar a la del bulevar de Gascona, en Oviedo", comentó Sonia Zapico, de La Ruta. Como valoró Rosana López, de El Corchu, las actividades que han organizado hasta ahora han funcionado "bastante bien". "Se vende más al escanciar la sidra", destacó. Los instigadores de esta nueva ruta sidrera, no obstante, lamentan el mal estado en el que se encuentra la calle Rafael Suárez. "No tenemos casi luz, hay problemas de limpieza, no tenemos aceras. Además, es una calle de doble sentido y no caben dos coches a la vez", criticó Zapico.

La presentación de "El Llinderu" también sirvió para poner en valor la sidra de Denominación de Origen, realiza con manzana asturiana. "La Denominación de Origen en sí no será la panacea, pero al final es lo nuestro y es un valor añadido para lagareros, restaurantes... 40 o 50 céntimos más por botella de sidra yo creo que son asumibles", afirmó Tino Cortina. Según un estudio del Consejo Regulador, actualmente apenas se consume un 10% de sidra con DO. "Aún es un porcentaje muy pequeño. Estamos convencidos de que si el chigrero o el camarero, cuando llega el cliente, le pregunta qué quiere si sidra normal o con denominación, ese porcentaje estaría rozando el 30% . Mucha gente no la pide porque no sabe que lo hay", afirmó Cortina. El presidente del Consejo Regulador avanzó, además, que en unos años habrá sidrerías que sólo tendrán sidra con DO.