Quejas en la Media Maratón de Avilés por la falta de agua en el recorrido

"Jamás una carrera ha acertado tanto con su eslogan". Los participantes de la Media Maratón Atlética de Avilés, celebrada el pasado domingo, criticaron esta semana en redes la falta de agua en los puntos de abastecimiento a lo largo del recorrido. El lema de la carrera, "Run to hell" (corre hacia el infierno) sirvió como juego de palabras a los protestantes.

Uno de los corredores en la media maratón, se mostró esta semana especialmente crítico con la organización del evento deportivo en su perfil de Facebook. En él, asegura que, conforme avanzaba la carrera, los puntos de abastecimiento de agua estuvieron desiertos durante la mayor parte de la carrera. "Ni el kilómetro 15 ni el 20 había una sola botella de agua", asegura. El participante no entiende que la organización no hubiese previsto el número de unidades de agua necesarias. "Hace un par de años, con el calor que hubo en la carrera, todavía puede tener un pase. Pero este año no", sentencia.