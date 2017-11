"Abre la caja, hija de p...", amenazaron a una víctima con un arma simulada los asaltantes de comercios

"Abre la caja, hija de p...", amenazaron pistola en mano a la cajera de un supermercado de Versalles los acusados asaltar comercios con un arma simulada (una pistola de juguete). Varios testigos, que han declarado esta mañana en el juicio por una serie de asaltos en el verano de 2016 en Avilés, han descrito de forma idéntica la escena vivida el 1 de agosto de 2016 en el Minymas de la calle La Paz: uno de los asaltantes entró con una pistola en la mano, encañonó a la cajera y le pidió que le entregara todo el dinero. Al encontrar resistencia, el segundo procesado, que vigilaba en la puerta del establecimiento, arrancó la caja registradora y salió con ella.

Los procesados, que se han sentado esta mañana en el banquillo acusados de tres robos cometidos en Avilés en el verano de 2016, han reconocido haber delinquido. Han incidido en que actuaron influenciados por su toxicomanía para conseguir dinero para droga.

"Estoy muy arrepentido, actué bajo los efectos de ansia de la cocaína", ha insistido R. M. C. C. "Llevo pagados ya 24 años de cárcel y me van a volver a condenar. Soy culpable de muchas cosas, pero de esto no", dijo R. R. G. Y es que los dos acusados, que se enfrentan a una condena de hasta 15 años de prisión cada uno, reconocen que entraron en el Minymas de Versalles y salieron con la caja registradora, pero sostienen que no se llevaron ni un euro porque tuvieron que deshacerse de la caja registradora en su huida. "¿Qué pasó con los 800 euros que había en la caja registradora? No lo sé, pero mi mandante no se los llevó", ha aseverado el letrado defensor Luis Tuero.

La Fiscalía ha mantenido la petición de quince años de prisión para cada uno de los acusados por tres delitos. Además del asalto del Minymas, el Ministerio Público considera probado que robaron el bolso a una mujer por el método del tirón y que asaltaron una droguería de Rivero utilizando la misma pistola de juguete que en el asalto del súper de Versalles.

Los abogados defensores, Luis Tuero y Alfonso Ruisánchez, piden para sus clientes cuatro años y cuatro años y seis meses de cárcel, respectivamente.