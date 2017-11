El primer kilo de angula cae hasta los 938 euros tras años de precios por las nubes

En San Juan de la Arena reinó ayer el conformismo. La subasta inaugural de la temporada de angula, que comenzó la madrugada del domingo con las primeras capturas desde las orillas del Nalón, vendió el primer kilo del denominado "oro blanco" a 938 euros, un precio "razonable", según la cofradía, tras años de récord, muy por encima de los mil. Los pescadores capturaron en total más de cinco kilos. "Estamos contentos, podría haber sido mucho peor", aseguraron.

A primera hora de la mañana, y debido en parte al retraso de los pescadores, la cofradía abogaba por el pesimismo. "No creo que lleguemos a los cuatro kilos, la temporada va con retraso porque hasta hace unos días hacía calor. Eso espanta a estos bichos", lamentaba José Díaz, encargado de coordinar la subasta en la rula. Al final, entre lo capturado en La Arena - 2,3 kilos - y en Soto del Barco- 2,9-, los pescadores lograron superar los cinco kilos. "Nos podemos dar con un canto en los dientes", reconoció Díaz.

La única que pujó fue Pura Alvaré, angulera y compradora del barrio, que ya había pactado ceder el primer kilo de captura a Javier Corces, propietario del restaurante Puerto Chico de San Esteban de Pravia. "Aquí hay que hacer muchos trámites para poder pujar por la angula. Lo normal es que nosotros, que controlamos un poco más del tema, hagamos de mediadores con los restaurantes", dijo Alvaré.

Corces, por su parte, aseguró estar muy "agradecido" por llevarse la angula a casa. "Hace un par de años me hice yo también con el primer lote con la mediación de Pura. Aquí hay que dejarse aconsejar", apuntó. El propietario reconoció además que pagar casi mil euros por un kilo de angula tiene un objetivo "meramente publicitario". "Está claro que yo negocio con esto no voy a hacer. Sobre todo porque no tengo intención de servir hoy raciones a más de 35 euros. Es un poco el gesto, decir que has podido llevarte las primeras angulas a tu local, hacer publicidad", explicó. Al final, este primer lote sobrepasó doscientos gramos el kilo. "Es casi preferible, la angula siempre mengua al cocinarla", aseguró Corces. El comprador del segundo y último lote, que reservó hasta siete kilos de angulas y al final tuvo que conformarse con menos de la mitad, fue Olegario Muñiz, mayorista de Angulas Mari Fé. Compró los cuatro kilos restantes a 729 euros cada uno.

La cofradía de pescadores de San Juan de la Arena le dio el aprobado a la jornada, pese a que esta primera subasta alcanzó los 1.780 euros el año pasado y los 4.652 en 2015. Desde 2014 y hacia atrás, los cofrades aseguraron que era "raro" pagar más de 900 euros por las angulas. "En 2015, se pagó muy caro el primer kilo, pero lo razonable es venderlo por menos de mil euros. Comprarla por más es una tontada", aseguró Eloy Sopeña, presidente de la cofradía. Lo que les interesa, ahora, son las nubes. "Si se mantiene el tiempo de ahora, que ya parece que hace frío y por fin llueve, todo bien. Nos interesa más hacer buenas capturas de aquí a marzo y que el precio del kilo no baje de los 300 o 400 euros", comentó.

Los pescadores aguardan con esperanza la próxima semana. "Estamos en oscurada, es decir, que la luna está menguando. Eso a las angula les gusta mucho", explicó el gijonés Marino Sanz, que trajo ayer a la rula medio kilo de angulas junto a su compañero Antonio León. Fueron los primeros en llegar al local después de los arenescos Pablo Riesgo y Jonathan García, que capturaron 300 y 200 gramos de angulas cada uno. "Nos vamos contentos", aseguraron.