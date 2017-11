Los vecinos piden el cierre por la noche del cementerio de San Martín de Laspra

Los vecinos de San Martín de Laspra se quejan de que el cementerio no se cierra nunca lo que facilita los robos de flores y maceteros. El encargado del camposanto sostiene que todos los cementerios parroquiales del concejo están abiertos y rechaza la existencia de robos.

"El cementerio tiene dos accesos y las portillas siempre están abiertas. No hay vigilancia y, hace algún tiempo tuvimos que llamar a la Policía Local porque venía gente por la noche en coches y armaban juergas", señaló Olga Alonso. "Durante algún tiempos e cerró el cementerio precisamente para evitar las fiestas y fue peor porque la gente saltaba las valles. Al estar abiertas ya no hay juergas porque la gente teme que aparezca alguien de repente", manifestó el encargado del camposanto, Juan Villamea. "Robos no hay. El cementerio está en una zona donde azotan los temporales de viento y, en algunos casos se lleva las flores o los jarrones", indicó.

La pasada semana, familiares de los difuntos enterrados en el camposanto denunciaron el robo de flores y jardineras. Las quejas se produjeron pocos días después de la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, fecha en las que los propietarios de las tumbas y los nichos aprovechan para engalanarlos, como es tradicional. "Han robado varias veces, sobre todo flores", reiteró Alonso. "Mientras el cementerio está siempre abierto porque las portillas no cierran, la iglesia de San martín solo se abre a diario durante el rezo del Rosario", dijo.

El robo de flores se produce, en fechas señaladas como la de Todos los Santos, en muchos cementerios de la geografía española.