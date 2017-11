Los acusados de robar en comercios con una pistola falsa alegan que son yonquis

Los dos avilesinos acusados de asaltar dos comercios de la ciudad en el verano de 2016 con un arma simulada reconocieron ayer ante la jueza haber delinquido y alegaron que, cuando cometieron los hechos, no eran conscientes de lo que hacían porque actuaron impulsados por su toxicomanía con el objetivo de conseguir dinero para comprar droga: "Necesitábamos heroína, estábamos muy excitados por la coca". Los testigos que comparecieron en el juicio identificaron a los dos procesados como los autores del robo de un bolso por el método del tirón, del asalto pistola simulada en mano a una droguería de la calle Rivero y al de un supermercado de Versalles. Uno de ellos, R. R. G., pasó hace poco más de un mes por la misma sala de vistas por una serie de robos en chalés de Salinas, en la primavera de 2016. Le condenaron a tres años y seis meses de cárcel. Ahora, como el otro acusado (R. M. C. C.), afronta quince. Los abogados defensores consideran que la pena que solicita la Fiscalía es desproporcionada "dada la entidad de los hechos" y piden para sus clientes penas que suman cuatro años y tres años y seis meses.

"Estoy muy arrepentido, actué bajo el efecto del ansia de la cocaína, no sabía lo que hacía", incidió R. M. C. C., consumidor de drogas desde los 14 años (tiene 33), que dijo haber estado sometido a múltiples tratamientos para desengancharse. En la actualidad, está a tratamiento en la unidad terapéutica de Villabona, donde cumple prisión preventiva. Cuando sucedieron los hechos, dijo, consumía a diario "unos 12 gramos de coca, tres de heroína y entre seis y ocho trankimazines".

"Llevo pagados ya 24 años de cárcel y me van a volver a condenar. Soy culpable de muchas cosas, pero de esto no", dijo R. R. G. Y es que los dos acusados reconocieron que entraron en el Minimas de Versalles aquel 1 de agosto por la tarde con una pistola de plástico, pero insistieron en que no se llevaron ni un euro de los 800 que contenía supuestamente la caja registradora. Varios testigos describieron de forma idéntica el asalto: uno de los cacos entró con una pistola en la mano, encañonó a la cajera y le pidió que le entregara todo el dinero al grito de: "Abre la caja, hija de p..."; al encontrar resistencia, el segundo procesado, que vigilaba en la puerta del establecimiento, arrancó la caja registradora y salió con ella, pero acabó tirándola al suelo a unos metros del establecimiento al verse perseguido por un joven. "¿Qué pasó con los 800 euros que había en la caja registradora? No lo sé, pero mi mandante no se los llevó", aseveró el letrado Luis Tuero. Las fuerzas de seguridad detuvieron a los cacos apenas dos horas después del asalto al súper en La Luz, donde según trascendió aquel día habían estado tomando algo en la terraza de una sidrería próxima a la ermita.

En cuando al arma simulada, R. R. G. explicó que era una pistola de juguete, de plástico: ""Era para mis sobrinos, no para cometer un robo. Necesitaba heroína y la cogí", dijo. El caso quedó visto para sentencia y los dos acusados regresaron a Villabona.