El autor del atropello de Piedras Blancas acude a la jefatura de la Policía Local

El presunto autor del atropello de Piedras Blancas se personó anoche en las dependencias de la Policía Local de Castrillón. El conductor, un castrillonense de 23 años que responde a las iniciales S. C. S., expuso que no se percató de que había atropellado a nadie en la noche del lunes en la avenida Eysines de la capital castrillonense.

El joven explicó que había notado un golpe en el espejo retrovisor y que no fue consciente de que podía haber sido el autor de un atropello hasta que vio en los medios de comunicación una noticia sobre un atropello en la Avenida Eysines en la noche del lunes. Las características del coche que buscaban los agentes coincidían con el suyo.

La Policía Local está redactando el atestado. Fuentes de la investigación han explicado que existen versiones contradictorias acerca de si el conductor se dio a la fuga o si por el contrario no se percató de que había alcanzado a una viandante. El coche de S. C. S. no presenta grandes daños, según las fuentes consultadas.

La víctima del atropello permanece en el hospital y sufre rotura de pelvis y presenta un hematoma en la cabeza, según las mismas fuentes.