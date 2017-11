Condenados a 11 años y dos meses de cárcel por robar comercios con un arma simulada

La titular del juzgado de lo Penal 1 de Avilés ha condenado a los procesados por asaltar comercios en Avilés con un arma simulada a penas que suman once años y dos meses de cárcel. La magistrada les imputa tres delitos de robo con violencia e intimidación, uno de ellos en grado de tentativa, por los que condena a R. R. G. a seis años y seis meses de cárcel y a R. M. C. C. a cuatro años y nueve meses. El primero fue condenado recientemente a tres años y seis meses de cárcel por una serie de asaltos en chalés de Salinas.

La magistrada concluye que los dos acusados abordaron el 28 de julio de 2016 a una avilesina en el pasadizo que une la calle Claudio Luanco con Fernández Balsera, en Avilés, y tras pedirle un cigarrillo R. M. C. le arrebató el bolso de un tirón.

Dos días después, sobre las 18.50 horas, ambos accedieron al establecimiento Comercial Astur de Rivero "de común acuerdo y movidos por el ánimo de lucro". R. M. C. C. llevaba su rostro tapado con un pañuelo rojo, visera y gafas oscuras y realizó labores de vigilancia mientras R. M. C., que también llevaba su rostro, exigió a las dependencias el dinero de la caja registradora mientras esgrimía un arma simulada. Se llevaron los billetes que había en el interior y la cartera de una de las trabajadoras.

El 1 de agosto de 2016, en torno a las 20.00 horas, los acusados actuaron de nuevo en el establecimiento comercial "Minymas" de Versalles. Siempre según recoge la sentencia como hechos probados, R. M. C. se dirigió arma en mano a la dueña del local "de forma violenta e insistente para que abriera la caja registradora". "Al quedar ésta paralizada por el miedo, se le acercó y le apuntó directamente con el arma, colocándosela a escasa distancia de su cuerpo, en concreto en la espalda, para posteriormente agarrarla de la muñeca y retirarla de allí", recoge el escrito. R. M. C. C. acabó arrancando la caja registradora de cuajo y salió corriendo del establecimiento junto al otro asaltante. Los acusados fueron detenidos minutos después y a ninguno de ellos se les incautó cantidad de dinero alguna.

La magistrada tiene en cuenta que R. R. G., que acumula un largo historial delictivo, es un toxicómano de larga duración que cometió los hechos con sus facultades volitivas e intelectivas levemente afectadas por dicho consumo. En la actualidad se encuentra en el módulo terapéutico de Villabona. En cuanto a R. M. C. C., también toxicómano, reconoció parcialmente los hechos juzgados. Ambos permanecen en prisión provisional desde el 4 de agosto de 2016.