El homicida de Llaranes dejó en el bar junto al que cometió el crimen toda su documentación

El presunto homicida de Llaranes, el dominicano afincado en Bélgica E. N. G. U., dejó toda su documentación personal en el bar El Milenio, frente al que cometió el crimen antes de darse a la fuga. Esos papeles ya están en poder de la Policía, según fuentes próximas a la investigación. Las fuerzas de seguridad trabajan "a destajo" para dar con el paradero del hombre que acabó a primera hora del sábado, tras una larga madrugada de fiesta, con la vida de Daniel Darío Capellán Castillo, tras darle dos puñaladas con un cuchillo que cogió en la cocina del local, donde minutos antes había tenido lugar una pelea. Según sus familiares, el fundador de la Asociación de Dominicanos de Avilés encontró la muerte por defender a una de sus hermanas del maltrato de su novio.

La Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis: el homicida puede estar cerca, escondido y hasta haber salido de España. El hecho de no portar documentación no le impide moverse por Europa, si bien estará "pillado" en el mismo momento que algún agente le dé el alto. El Ministerio del Interior ha lanzado una orden de búsqueda internacional. La fotografía de E. N. G. U. no solo se encuentra en poder de las fuerzas de seguridad, sino que está siendo compartida por cientos de usuarios de las redes sociales.

E. N. G. U. había llegado el viernes a Asturias desde Bélgica con su novia, hermana de Daniel Capellán, para asistir al concierto del cantante Yiyo Sarante, "El Abusador de la Salsa", en la sala Albéniz de Gijón. Ella había dejado hace una temporada Avilés por Bruselas en busca de trabajo y en esa ciudad conoció, "hace unos meses", al hombre que acabó con la vida de su hermano.

El presunto homicida está vinculado a la promoción de eventos, como el espectáculo de Yiyo Sarante en Gijón, en cuya organización participó su víctima, Daniel Capellán. Un medio dominicano sostiene que E. N. G. U. es uno de los promotores en Europa del cantante dominicano y que fue el encargado de llevarle a Holanda. El intérprete negó ayer a través de su perfil de Facebook que el presunto homicida sea su promotor. "Tan solo había contratado de nuestros servicios artísticos", escribió la estrella caribeña a sus seguidores.

Familiares, amigos y buena parte de la comunidad dominicana en Asturias veló ayer el cuerpo sin vida de Daniel Capellán en el cementerio municipal de La Carriona, adonde llegó poco después del mediodía procedente del Instituto de Medicina Legal. El ambiente era desolador. "Estamos destrozados", comentaron a este periódico varios familiares, que temen que alguien ayudara a escapar al hombre que dio muerte a Capellán, afincado en Avilés desde los años 90 y muy conocido en la ciudad.

Es la única explicación que dan a que no se haya dado aún con el paradero de E. N. G. U., que supuestamente no conoce Asturias. "Habían venido a pasar el fin de semana a Avilés coincidiendo con el concierto en Gijón. Iban a regresar a Bélgica el lunes (por hoy) o el martes", explicaron.

Testigos del crimen de Llaranes aseguran que el homicida, que vestía una camisa beige, huyó de El Milenio cuchillo en mano en dirección a Trasona (Corvera), "ensangrentado y con golpes en la nariz". "Encontrarse a alguien con la ropa llena de sangre llama la atención, es imposible que nadie lo haya visto, tienen que haberle ayudado a escapar", temen los familiares. Especialmente hundida está la novia del presunto homicida y hermana del finado, que lo perdió un día después de reencontrarse en Avilés.