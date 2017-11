El homicida de Avilés puede estar escondido en casa de un amigo, cree el entorno de la víctima

Todas las posibilidades están abiertas sobre el paradero del presunto autor del homicidio de Llaranes. El entorno de la víctima no descarta que el dominicano que mató a puñaladas a Daniel Capellán, compatriota y hermano de su novia, el pasado sábado por la mañana, haya abandonado España o que esté escondido en casa de algún conocido. En las últimas horas, la investigación se ha centrado en indagar en torno a las posibles amistades que E. N. G. U. tiene en el país. En un primer momento, su entorno aseguró que no podía haber marchado muy lejos porque "no conoce a nadie en Asturias", ya que es residente en Bélgica y se había desplazado hasta la región un día antes del crimen para acudir a un concierto. Sin embargo, ahora se sabe que vivió durante ocho años en Madrid y que podría tener contactos en el Principado debido a su profesión como promotor musical.

Según fuentes de la familia, E. N. G. U. conoció a su novia precisamente en la capital de España, antes de trasladarse a Bruselas, donde ambos residían desde hace meses y ciudad desde la que viajaron a Asturias para el concierto de Yiyo Sarante, "El Abusador de la Salsa", que tuvo lugar en Gijón en la madrugada del viernes al sábado, horas antes del crimen.

Tras acabar el espectáculo, tanto él como un grupo de amigos entre los que se encontraba la víctima se desplazaron en coche a Avilés y entraron en un bar de Llaranes para desayunar. En ese lugar se desencadenó una pelea entre E. N. G. U. y Capellán, supuestamente porque el primero había maltratado en el concierto a la hermana del segundo. La trifulca acabó con el apuñalamiento de Capellán y la fuga del presunto homicida.

Lo cierto es que las horas pasan y las autoridades intensifican la búsqueda del prófugo mientras que la familia y allegados de la víctima claman por justicia.