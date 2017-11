Un corte de tensión en Baterías alarma a los vecinos

Baterías de Coque sufrió esta mañana, pasadas las 10.15 horas, un corte de tensión eléctrica que se "solucionó en quince minutos", según fuentes de la compañía Arcelor, propietaria de la instalación.

Como consecuencia del apagón, la dirección de la empresa dio orden de encender "todos los mecheros" de Baterías con el fin de quemar el gas que produce el proceso de destilado del carbón. Esta situación fue la que sembró la alarma entre los vecinos.

El Colectivo Ecologista de Avilés denunció el apagón ante el Principado: "Cuando no es una nube, es una fuga o un vertido, no hay mes en que no haya un accidente en unas instalaciones viejas que funcionan con una importante precariedad", señaló un portavoz del colectivo.

Arcelor ha publicado su intención de levantar unas nuevas Baterías, un proceso que se llevará a cabo en Gijón en próximas fechas, en cuanto estén listos los permisos pertinentes. "Queremos empleo industrial, pero no a cualquier precio", señaló el mismo portavoz.