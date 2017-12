El apocalipsis zombi se desata en Avilés

Un extraño virus está sembrando el caos en Avilés. El paciente cero de la epidemia ha sido detectado a las puertas del Edificio Fuero. Las primeras informaciones indican que la enfermedad hace volver a los muertos de sus tumbas. Las autoridades han declarado el estado de emergencia. El ejército se dispone a tomar por la fuerza la ciudad para evitar el colapso. Se ruega a los ciudadanos que no abandonen sus casas, ni traten de salir de Avilés. La cuarentena ha empezado.

Parece el inicio de una obra de ficción que se fuera a rodar próximamente en Avilés. Pero en realidad las calles de la ciudad sí que tendrán muertos vivientes esta noche. Survival Zombie comienza a las 23:00 horas, con 700 inscritos. El JUEGO de supervivencia discurrirá por las calles de toda la ciudad hasta las 6:00 horas. Los participantes sólo tienen un objetivo: librarse del ataque de los no muertos. Una meta complicada y que de no alcanzarse, no supone el final de la partida, puesto que una vez eliminado, quien lo desee podrá pasar a formar parte de la horda.



El punto de partida está situado en la Plaza de España. A partir de ahí, una vez que de comienzo la noche, los jugadores tendrán que recorrer las calles de la ciudad en busca de los puntos de salvado. Allí, los organizadores les entregarán un distintivo que acredite que han superado la prueba. Y así hasta completar una gimkana de diez episodios, que sólo completarán los más rápidos e intrépidos. A mayores de zombies, habrá otro grupo integrado por militares. Estos irán ataviados con uniformes y réplicas de armas reales. Se busca tal grado de fidelidad, que los integrantes de este grupo han recibido un entrenamiento específico y necesitan permisos para llevar las réplicas de los rifles que portarán.

El esfuerzo por lograr una recreación de un ataque de no muertos es grande. Como se ve en el vídeo, los actores que hacen de zombies están maquillados con todo lujo de detalles. Los intérpretes acumulan varias pruebas de experiencia, por lo que saben interpretar su papel de una forma convincente. Es el caso por ejemplo de Lorena Tarssetti que ni siquiera recuerda ya en cuantos Survival Zombies ha participado: "Me encanta poder asustar con una mirada", comentó mientras la maquillaban.

El chek in para tramitar la inscripción ya ha comenzado en el Edificio Fuero. Allí decenas de personas guardaron cola para obtener su distintivo de participantes. Y es que la epidemia ya se ha desatado en Avilés....