Denuncian acoso escolar a dos hermanos, de 7 y 11 años, en un colegio de Avilés

La Inspección Educativa de la Consejería de Educación investiga una presunta agresión por parte de dos profesores a un escolar en una salida a un museo de la ciudad. Los hechos se produjeron el pasado día 1. Los padres del niño, de 7 años, disponen de un parte de lesiones del Hospital San Agustín y defienden que dos profesores arrastraron al niño por el suelo y hasta le dieron patadas. El caso todavía va más allá. Los progenitores sostienen que sus hijos, de 7 y 11 años y escolarizados en un centro público de la ciudad, vienen sufriendo acoso escolar y "no se han tomado medidas" pese a sus alertas.

La gota que ha colmado el vaso ha sido el incidente del pasado día 1 con el niño, que cursa segundo de Primaria. El niño participó en una actividad que consistía en una visita al casco histórico y al Museo de la Historia Urbana de Avilés. "Ese día recibo una llamada del centro que no me da tiempo a contestar y acto seguido la devuelvo, en dos intentos", explica la madre. Al no obtener respuesta, prosigue, la mujer se acercó al museo, donde según su relato le dijeron: "Se han llevado a un chiquito de muy malas maneras. ¿Que eres su madre? Pues no me quiero meter en tu vida, pero así no se trata a nadie".

La madre vio en ese mismo momento tirada en el suelo la mochila del niño, en la que lleva la medicación (padece problemas respiratorios). Siempre según su relato, varios testigos le dijeron que se habían llevado al niño en un taxi. Cuando la mujer se reencontró en casa con el pequeño se lo encontró "emocionalmente alterado y con hematomas brazo y pierna derecha", siempre según el escrito remitido a la Inspección Educativa del Principado.

El niño relató a sus padres que desde la salida del colegio su profesora lo llevó agarrado y que unas niñas "lo empujaban, él se lo decía a la profesora y ella no solo no le hacía caso sino que le negaba que esto estuviese pasando". Ya en El Parche, ante el Ayuntamiento, el niño volvió a dirigirse a los profesores, prosigue el escrito. "Ante esta situación de desamparo el niño decide devolver los empujones e intervienen los profesores cogiendo al niño por los brazos entre dos profesores e inmovilizándolo. Desde el Ayuntamiento al Museo lo llevaron agarrado de las muñecas. Le agarraban y recibió patadas hasta llegar a la parada de taxi y solo lo soltaron hasta llegar al colegio", dice el escrito.

Los progenitores afirman que no es la primera vez que suceden hechos tan graves. Afirman que el pequeño tampoco es atendido correctamente por sus problemas respiratorios (tiene que tomar medicación) y que la niña lleva "padeciendo comportamientos anormales por parte de otros alumnos", maltrato verbal y también físico. La familia sostiene que llevó el asunto al equipo de orientación y se inició un protocolo. "Cuando se activó se agravó mucho más el tema. La niña tuvo que acabar el pasado curso precipitadamente porque las agresiones se intensificaron una semana antes de que se diesen las vacaciones de verano", prosiguen.

Los padres de estos menores, que tienen el respaldo de la Asociación Contra el Acoso Escolar de Asturias, urgen a la Inspección del Principado "que tomen las medidas oportunas y acaben con la situación de maltrato físico y psíquico que sufren nuestros hijos por parte de alumnos y profesores de este centro. A día de hoy seguimos esperando respuesta de varios escritos que hemos metido por registro desde hace varios cursos y que nadie ha respondido".