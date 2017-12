Los nuevos bautizos civiles "deben ser gratis", exige IU

La portavoz de Izquierda Unida, Sara Paz Suárez, lamentó ayer que el gobierno local no "entrara en razón" respecto a las tasas que recoge la ordenanza fiscal de las bienvenidas sociales al municipio, más conocidas como bautizos civiles. Esta ordenanza se lleva al próximo Pleno para dar cuenta de su aprobación definitiva y contempla unas tasas por bautizo que van de los 16,30 euros por semana a los 74,19 en fines de semana y festivos, algo que entra ya en funcionamiento. "La demanda no será mucha, viendo el ratio del municipio vecino, Avilés, donde en doce años se han acogido a este servicio 22 niños, dos por año, más o menos. A las arcas municipales les costaría unos 150 euros al año, se dan subvenciones por mucha más cuantía", afirmó ayer la concejala.

La edil recalca que su grupo municipal se abstuvo de la votación inicial de la ordenanza regulardora, porque cree "que es un servicio necesario". Pero sí votó en contra de la ordenanza fiscal que introducía esta tasa. "En municipios como Mieres, Grado o, en un futuro cercano, Riosa, este acto, al igual que el de los matrimonios civiles, es gratuito", señaló Sara Paz Suárez.

Y es que la concejala también quiso hacer referencia a las tasas de los matrimonios civiles, similares a las que se impondrán a las bienvenidas sociales. "Hay muchos municipios en los que tampoco se cobran, ni la formalización de las parejas de hecho, que aquí tienen una tasa de 25,61 euros", comentó Suárez. Por ello, "aunque no sea en esta ocasión", la edil espera que el gobierno recapacite y retire estas tasas, que "resultan abusivas".

"Que sea gratuito no significa que no sea financiado por otros medios, pero no se puede confundir la gratuidad con la mala gestión de los recursos financieros, que es lo que ocurre, no es un gran gasto precisamente, se puede afrontar", añadió la edil de Izquierda Unida.