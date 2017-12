La oposición planta al PSOE con las cuentas: "Nos tratan como a colegiales"

El borrador de los presupuestos del Ayuntamiento de Avilés ha desencadenado un nueva bronca política. El PSOE presenta hoy sus propuestas para las cuentas del próximo año, a una semana de comenzar 2018 y sin conversaciones previas con el resto de grupos. El anuncio se realizó ayer en la junta de portavoces previa al Pleno del próximo jueves. Los partidos de la oposición pusieron el grito en el cielo nada más conocer la convocatoria, en sábado y víspera de Nochebuena, y anunciaron que darán plantón al gobierno local porque "no son maneras". "Nos faltan al respeto, no nos parecen formas", protestaron los portavoces. Avilés entrará en 2018 con las cuentas prorrogadas y con los ánimos encendidos en la Casa Consistorial.

Especialmente molesto se mostró el portavoz del PP, Carlos Rodríguez de la Torre: "La alcaldesa, Mariví Monteserín, de forma sorpresiva nos anuncia que presentará mañana (por hoy) el borrador de presupuestos. No nos parecen formas. Es un asunto que hay que debatir. Nos tratan como a los antiguos colegiales y nos citan a todos a la vez. Somos el principal partido de la oposición, tenemos solo dos concejales menos que el PSOE, somos la llave de la mayoría y queremos tener reuniones individualizadas". El popular incidió en que "ya el año pasado ocurrió lo mismo". "El PSOE no ha tenido ningún interés en presentar el presupuesto en tiempo y forma. Mal empieza la negociación. El PSOE demuestra una falta de respeto a los avilesinos".

El portavoz de Somos, David Salcines, destacó que "el PSOE llega corriendo y con la lengua fuera a este fin de año y presenta un borrador poco antes de comer las uvas". "Los retrasos en la ejecución de inversiones del próximo año superarán a los de 2017. Después de esto, y si todo va bien para el equipo de gobierno, no tendremos aprobación definitiva del nuevo presupuesto hasta marzo. La Alcaldesa se dedica a echar la culpa a otros. Dice que el retraso en presentar las cuentas se justifica porque estamos en un año muy extraño porque no hay presupuestos generales del Estado. Tiene mala memoria porque el año pasado por estas fechas estábamos igual. Después echarán la culpa a la oposición. Cada día que pasa notamos más la incapacidad del gobierno para gobernar", sentenció.

Su homóloga en IU, Llarina González, incidió en que su grupo presentó a principios de diciembre "unas propuestas serias, coherentes y mirando para el beneficio de la ciudad, que todavía siguen sin respuesta". "Consideramos una falta de respeto, no solo a los grupos municipales si no al conjunto de la ciudadanía, convocarnos para el día previo de Nochebuena con todo el tiempo que han tenido y con la de veces que hemos pedido el presupuesto. No vamos a ser cómplices de esas formas de trabajar", destacó.

La portavoz de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, opina que "no tiene sentido esta convocatoria en pleno descanso de Navidades cuando es ya inevitable la prórroga presupuestaria". "¿A qué viene tanta prisa después de todo el mes de noviembre y diciembre esperando por el gobierno a que avanzara sus intenciones con el presupuesto? El gobierno de Mariví Monteserín ha preferido entrar en prórroga y es su responsabilidad. Que no utilice a la oposición como coartada. Nos veremos el 26 de diciembre", sentenció.

En la misma línea fueron las declaraciones del portavoz de Ganemos, Agustín Sánchez: "Anda que no han tenido meses para presentarnos los presupuestos".