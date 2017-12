Los críticos con la gestora del PP urgen el congreso local

Con mal sabor de boca. Así se quedó el sector crítico del PP de Avilés con el mensaje que trasladaron en la Copa de Navidad del viernes el secretario general del partido en Asturias, Luis Venta, y el presidente de la gestora en Avilés, Pedro de Rueda: no hay prisa para convocar el congreso y lo importante es seguir creciendo en afiliación. El concejal Francisco José Zarrazina, próximo a Alfonso Araujo (interesado en optar al cónclave popular), confiaba en que en el encuentro navideño se anunciase la convocatoria del congreso. "Cometieron el error de imponer una gestora, que es para casos excepcionales, en contra de la voluntad de todos los avilesinos. Tienen que devolver el poder de las decisiones sobre los temas de Avilés a la junta local", protestó el edil popular.

Tampoco parece gustar a los críticos del PP que en el encuentro navideño se sacara pecho de las nuevas afiliaciones (más de 400 en seis meses). "No paran de decir lo buena que es la gestora, que consigue muchos afiliados y que se trabajaba mucho, como si los de aquí no tuviésemos capacidad de decidir por nosotros mismos. A mí si que me para la gente por la calle y me pregunta cuándo se quita la gestora, porque no se van a afiliar mientras haya división", indicó.