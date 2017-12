El presupuesto "más inversor de la década" prevé el plan de mejora del parque del Muelle

El presupuesto de 2018 será "inversor, social y con más programación cultural en los barrios". Así presentó ayer la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, el borrador de las cuentas que maneja el gobierno local socialista para el próximo año y que ascienden a a 67,3 millones de euros, un 2,4% más que las que están en vigor, aprobadas en su día por un error del PP al votar una cuestión de confianza en el Pleno. El proyecto incluye partidas para la redacción del plan de reurbanización del parque del Muelle y, entre las novedades, destaca la puesta en marcha de un Museo del Cómic.

El de 2018 es el presupuesto con más "inversión de la última década", gracias a los fondos europeos y a la posibilidad de recurrir a un nuevo crédito de inversiones. Ambas herramientas permitirán movilizar partidas que suman 13,2 millones de euros (5,2 millones más que este año): 9,4 vinculados a los Fondos Feder, 3,4 millones al crédito de inversiones y 400.000 euros procedentes de recursos generales.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, sólo pudo presentar ayer, víspera de Nochebuena, a los medios de comunicación el borrador de presupuesto del PSOE para 2018. La oposición le dio plantón, tal y como anunció el viernes, y ningún partido asistió a la presentación alegando que "no son formas" y que la fecha elegida es "una falta de respeto". "Lo que me parece una falta de respeto es no hacer tu trabajo como concejal. No sé que puede ser más importante ahora mismo que la presentación del presupuesto municipal. Los concejales trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día", espetó a la oposición la edil socialista.

Ruiz argumentó que la tardanza en la presentación de las cuentas se debe a un cambio relacionado con la nueva sede de la Escuela de Arte. "Hasta el 10 de diciembre no hemos podido cerrar las cifras absolutas del presupuesto. Nos comunicaron que la adenda de la Escuela de Arte que teníamos reservada para 2018 (750.000 euros) cambiaba completamente y tuvimos que liberarla para poder destinar esa cantidad a otras inversiones. Presentamos nuestra propuesta presupuestaria cuando la hemos finalizado, como todos los años", señaló la concejala de Hacienda.

Tras el plantón de la oposición, Ruiz anunció que empezará a contactar con el resto de partidos a partir del martes. Su intención es llevar las cuentas al Pleno del 19 de enero. "Si la oposición rechaza el presupuesto, iremos a una cuestión de confianza. Para nosotros es una prioridad tener un presupuesto", dijo.

La responsable de Hacienda destacó "la especial atención a los barrios" de las cuentas de 2018, "tanto en materia de inversión como en todo lo que tiene que ver con su dinamización, fundamentalmente en materia cultural, con un presupuesto que se multiplica por cinco". "Hemos aprovechado todas las posibilidades de obtención de ingresos a nuestro alcance manteniendo el equilibrio fiscal", valoró.