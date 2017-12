Condenan al pago de una multa al responsable del atropello mortal de Los Canapés

El responsable del atropello mortal de Los Canapés cometió un delito de homicidio imprudente cuando el pasado 12 de diciembre de 2016 atropelló al camarero A. M. C., un avilesino de 59 años. Esta es una de las conclusiones a las que llegó la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Avilés, Olga Vara, y que consta en una sentencia dictada el pasado día 22 tras el juicio oral que se celebró el día anterior.

En la sentencia también se señala que el conductor deberá abonar una multa de 1.080 euros y, además, se le declara responsable civil, esto es, se le ordena el pago de dos indemnizaciones -a la esposa de la víctima y a la hija de ambos-. Estas indemnizaciones, sin embargo, "constan efectivamente entregadas a las dos perjudicadas en fecha de 22 de marzo de 2017".

El responsable del atropello de Los Canapés pidió perdón tanto a la esposa como a la hija de la víctima. Explicó que "sólo" había visto "una silueta" porque el sol le había deslumbrado. "Me di cuenta de que lo había pasado sólo cuando oí el golpe", aseguró. "Al entrar en la vía de acceso a la variante no vi a nadie. Todo fue muy rápido: vi la silueta que venía por la izquierda, escuché el golpe, me paré y fui a socorrerle", añadió.

La sentencia de Olga Vara no es firme porque cabe recurso de apelación en el plazo de diez días.