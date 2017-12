"El PP ahora es un partido abierto y unido", replica Bretón a los críticos

"El PP ahora es un partido abierto, unido, con ilusión y con ganas de poder llegar a la alcaldía", replicó la edil Ana Bretón a los críticos con la gestora que dirige la agrupación local. La concejala desmiente que el partido esté dividido y pone como argumento los nuevos 412 afiliados. "No nos encontramos en período congresual para que nadie pueda autonombrarse candidato", dijo en relación al interés de Alfonso Araujo en optar a la presidencia local del PP. Bretón recrimina a los críticos que toda petición de un congreso local ha de solicitarse en la sede del partido y no en los medios de comunicación. "Araujo pide ahora lo que no hizo cuando ostentó la presidencia de Nuevas Generaciones", indicó tras criticar al edil José Zarracina por cuestionar la falta de trabajo en el grupo municipal.