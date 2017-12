Araujo felicita el año a los afiliados del PP

Alfonso Araujo, candidato a presidir el PP de Avilés, aprovecha las fiestas navideñas para felicitar el Año Nuevo a los afiliados del partido con una postal que ha enviado a sus casas. No a todos los que a Araujo le gustaría, ya que no tiene el listado total. "Solo me he podido dirigir a los que conozco", afirmó. En la imagen, Araujo, ayer, con la postal.