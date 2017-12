La asociación de hostelería Otea critica la presión inspectora a los bares en Navidad

La Asociación de Hosteleros y Turismo de Asturias, Otea, criticó ayer el "incremento de las inspecciones" en establecimientos de Avilés durante la celebración de la Navidad "ya que son unas fechas en las que se multiplica el trabajo en los locales". La Policía Local realizó 160 inspecciones -en 117 bares, diecisiete locales con licencia de música amplificada, veinte restaurantes, cuatro sidrerías y dos discotecas- y tan solo sancionó a once establecimientos, la mayoría por un cambio de titularidad del local sin comunicarlo al Ayuntamiento. "No estamos en contra de las inspecciones, pero entendemos que deben hacerse a lo largo del año y no de forma concentrada", manifestaron desde Otea en un comunicado.

En el documento, la asociación de hosteleros critica que su sector "vuelve a ser cabeza de turco de las inspecciones de la administración". "No conocemos que se hagan controles en otros sectores empresariales en estas fechas, ni que se hagan públicos sus resultados", destaca la asociación en comparación con las inspecciones que "de forma constante" sufre el colectivo que representa.

Otea resaltó además que el resultado de la inspección en establecimientos hosteleros de Avilés "demuestra que una inmensa mayoría cumple la normativa y que las carencias detectadas afectan a asuntos menores y muchas son de fácil subsanación".