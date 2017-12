Somos e IU valoran la subida salarial a las educadoras infantiles

Somos Avilés e Izquierda Unida valoraron ayer el acuerdo alcanzado entre el gobierno local y los sindicatos municipales para subir el sueldo a las educadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. El área de Recursos Humanos planteó un incremento de 3.000 euros al año. "A pesar de la negativa que el PSOE mantuvo durante todo el año a negociar con las trabajadoras sus reivindicaciones, finalmente han tenido que hacer una importante concesión. La huelga y el apoyo de las 'ampas' y de diferentes organizaciones han servido para meter presión al gobierno. La mejora es evidente pero aún no hemos conseguido la equiparación en derechos con el resto de la plantilla", afirmó Primitivo Abella, concejal de Somos. Llarina González, portavoz de IU, por su parte, no se mostró del todo satisfecha del acuerdo ya que la subida no se produce en el salario base sino en concepto de productividad. "No hay una equiparación real con los C1 ni con los técnicos", dijo.