¡Inocentada en las Redes! (Los Pinchos están bien)

Si has visto la foto que ilustra esta noticia, tranquilo. El conjunto escultórico de Avilés sigue intacto. Los conocidos popularmente como Los Cuernos de la Ría no se han caído. Siguen robustos presidiendo en la ciudad y ni siquiera la borrasca Bruno, que dejó varios desperfectos a lo largo de toda la región, ha podido con ellos. Al parecer, se trata de una inocentada propia del día 28 de diciembre, el día de los Inocentes. No obstante, por las redes sociales alcanzó cierta popularidad y seguro que más de uno ha caído en la trampa. De momento, siguen en pie, pero ¿has picado ya en alguna bromita?