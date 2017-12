El gobierno anuncia la oferta de empleo de 2017, con 13 plazas a convocar en un máximo de 3 años

El gobierno local anunció ayer a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la aprobación de la oferta de empleo público de 2017, que incluye 13 plazas: siete para la Policía Local y otras seis de administrativo y trabajo social. El Ayuntamiento tiene ahora un plazo máximo de tres años para convocar los exámenes.

Durante el Pleno de ayer también se habló de ofertas de empleo público tras una pregunta de Somos Avilés criticando la alta temporalidad laboral en el Ayuntamiento. En ese sentido, el concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, aseguró que el gobierno tenía intención de abrir un proceso de consolidación de plazas (unas 120) aprovechando la oportunidad que abrían los presupuestos generales del Estado y presentó a los sindicatos municipales diferentes modalidades. "La respuesta unánime de los cinco sindicatos fue no hacer uso de esas tasas adicionales y el gobierno no va a sacar una oferta de empleo en contra de lo que piden los sindicatos. Debemos atajar la temporalidad, pero no es que el gobierno no quisiera abrir la oferta pública, sino que los sindicatos no quisieron quizá por el miedo de los trabajadores a enfrentarse a los exámenes", afirmó Marquínez.

Primitivo Abella, concejal de Somos, reprochó al gobierno que opte, en la mayoría de los procesos laborales, por la fórmula de la oposición y no del concurso-oposición, "que es el más indicado para los puestos con alta temporalidad". "No quieren estabilizar la plantilla", lamentó.