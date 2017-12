El San Agustín, colapsado por los "contratos basura", según los sindicatos

"Con el brote gripal tenemos cada vez a más pacientes y a menos trabajadores activos". Así explicaban ayer los sindicatos el "colapso" del servicio de Urgencias del Hospital San Agustín, que continúa haciendo frente al pico de gripe en la comarca con una plantilla "bajo mínimos" debido, según ellos, a los descansos vacacionales de los trabajadores y al propio virus, que está empezando a pasar factura al personal médico del hospital.

Esta queja fue trasladada a la gerencia en la mesa de contratación celebrada ayer con los trabajadores. "Nos dijeron lo que ya sabíamos: que el problema es que, ahora, la gente de la bolsa de empleo se niega a trabajar. Como les ofrecen contratos de un par de días, pues no les cogen el teléfono. Esto es pura falta de previsión; se tendrían que haber incorporado con contratos de uno o dos meses hace semanas. Si seguimos ofreciendo 'contratos basura' nadie va a querer trabajar aquí", resumió Jesús Palomares, miembro del Sindicato Independiente de Celadores y Personal No Sanitario (Sicepa).

Según el trabajador, en Urgencias se atendieron ayer 148 enfermos entre las 8.00 y las 15.00 horas. "Es, más o menos, el número de pacientes que se atienden a lo largo de todo un día normal", aseguró. Frente a los 309 pacientes atendidos entre las 8.00 horas del martes y el miércoles, en el mismo espacio de tiempo entre el miércoles y ayer se atendieron "a alrededor de 230". "Podría decirse que seguimos mal pero no tan mal como antes. Pero la gente no decide cuándo se va a poner mala, así que no hay forma de prever cuándo va a llegar el siguiente aluvión de pacientes o cuándo se nos van a caer enfermos de golpe diez empleados", sentenció.

Otra de las quejas, según Palomares, es que los trabajadores que se incorporan en diciembre no cobran su sueldo hasta el mes siguiente. "Las nóminas de eventuales de estas semanas no se cierran hasta el 31 de enero. Esto pasa en todo el Sespa y llevamos años protestando por ello. Es un locura esperar que un enfermero quiera trabajar solo un par de días en Navidad cuando, encima, le dicen que le van a pagar con cuatro semanas de retraso", sentenció.