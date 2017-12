Los vecinos de La Plata se quejan de que los bandos no llegan a la localidad

Los vecinos de La Plata se quejan de que los bandos municipales no llegan a la localidad. La presidenta de la asociación de vecinos de La Plata, Montse Rodríguez, manifestó que muchos vecinos desconocen las subvenciones u otras informaciones municipales porque no se ponen los bandos en el tablón de avisos.

"Los bandos se colocan en todas las zonas rurales del concejo menos en La Plata. Antes sí se hacía pero ahora no y desconocemos la razón. Nos cierran cualquier tipo de información", señaló Rodríguez. "Hay vecinos que no han podido solicitar subvenciones porque no nos llegaron los avisos", añadió.

La presidenta de la asociación vecinal se quejó además de la falta de ayuda por parte de los responsables municipales. "A la asociación de vecinos de La Plata no la llaman para nada. No nos tratan igual que al resto de las zonas rurales del concejo y creo que tenemos los mismos derechos", concluyó.