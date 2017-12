Violines alegres para recibir el año

La recién creada Orquesta Sinfónica "Ciudad de Avilés" recibirá el 2018 con un concierto clásico de Año Nuevo en el teatro Palacio Valdés. Para esta actuación, pionera en la ciudad, se subirán a las tablas un total de 45 músicos profesionales, que se reunieron ayer en el auditorio de la Casa de Cultura en el primer ensayo general del grupo. Iván Cuervo, profesor de clarinete en el conservatorio municipal "Julián Orbón" y encargado de dirigir la actuación, describió el concierto como "un pequeño recopilatorio de las grandes joyas de la música", cuyos arreglos se han adecuado para despertar en el público "un sentimiento de optimismo y esperanza" de cara al nuevo año. La música comenzará a sonar el lunes, a las 12.30 horas, con las entradas ya agotadas.

Cerca de la mitad de los componentes de la orquesta son avilesinos y dieron clase en el conservatorio de la ciudad. Los demás profesionales han coincidido también con el resto de grupo en varios conciertos dentro y fuera de la región. "Con esta confianza y complicidad es muy fácil trabajar. Este concierto es un reencuentro de alumnos y amigos con los que cada vez es más raro coincidir; todos han prosperado en su carrera y tienen agendas muy apretadas", apuntó el profesor. Pese a destacar el talento de todos los componentes de la orquesta, Cuervo incidió ayer en el "privilegio" de poder contar con la actuación en solitario de Paula Martínez, conocida violinista avilesina con un largo listado de méritos, entre los que se encuentra haber tocado con la Orquesta Filarmónica de Londres -la artista estudió en la villa pero se formó y reside en Inglaterra- y la Orquesta Nacional de Gran Bretaña. "Tanto ella como Gabriel Ureña, el otro solista del concierto, son dos de los grandes referentes artísticos de Avilés, dos claros ejemplos de la buena formación musical que tenemos aquí", explicó el director.

Martínez, por su parte, reconoció que para ella esta actuación navideña supone "una buena excusa para volver a casa". "Hacía cosa de cinco años que no tocaba en mi ciudad, va a ser un reencuentro bonito con viejos compañeros. Que además el concierto sea en el Palacio Valdés es aún más emocionante; la última vez que me subí a ese escenario, que yo recuerde, no tenía más de 10 años", comentó. La violinista interpretará en solitario la cuarta pieza del repertorio, "La meditación de Thaïs" de Massenet. "Es una pieza muy romántica y sensible que combina muy bien con el tono positivo del resto del concierto", resumió.

Con las partituras ya estudiadas, el primer ensayo de ayer se desarrolló sin problemas. "Solo hay que pulir cosas muy sutiles como la velocidad o el volumen de según qué partes de cada tema. Con el repertorio que tenemos preparado es imposible fallar: todas las piezas son conocidas y aclamadas por cualquier tipo de público", sentenció Cuervo.