Sube el ingreso de niños con gripe en el Hospital, alertan los trabajadores

El brote de gripe en la ciudad sigue, según los trabajadores del Hospital San Agustín, en fase epidémica, por lo que el personal médico continúa atendiendo, de media, al doble de pacientes. Ayer, además, los empleados alertaron a la Unión de Sindicatos del Principado de Asturias (Usipa) de que este año el virus parece estar afectando de forma especial a los niños. "Se están atendiendo a muchos menores en Urgencias cuando, lo normal, es que la gripe afecte sobre todo a gente mayor o pacientes con patologías crónicas anexas", resumió la sindicalista Azucena Sánchez.

La gerencia del hospital, por su parte, no pudo confirmar si el personal de Pediatría está o no preocupado por este aspecto, aunque sí aseguró que ayer estaban ingresados tres menores -uno de ellos por una cirugía y los otros dos por problemas respiratorios-, así como que cuatro niños estaban a la espera de ser atendidos por urgencia a las 14.30 horas. Ignacio Pérez, pediatra del centro de salud de Sabugo, aseguró no haber notado un "aumento preocupante" de menores con gripe en su consulta, aunque sí explicó que los niños son los primeros en enfermar en cualquier fase epidémica.

Respecto al colapso en el servicio de Urgencias, el San Agustín atendió entre las 8.00 horas del jueves y la misma hora de ayer a 237 pacientes. "Seguimos colapsados con un personal muy escaso haciendo frente al doble de usuarios. El cansancio se va acumulando", resumió Sánchez.