El avilesino Vidal de la Madrid, nuevo catedrático de la Universidad de Oviedo

El profesor e historiador avilesino Vidal de la Madrid ha sido nombrado recientemente catedrático de la Universidad de Oviedo en el área de Historia del Arte, adscrita al departamento de Historia de Arte y Musicología del centro. El experto define la noticia de su ascenso como "una gran satisfacción y un buen acicate para seguir trabajando".

Pese al nuevo cargo, De la Madrid asegura que no piensa modificar su rutina actual, desde la que compagina sus clases en la Universidad y la dirección del grupo de investigación "Ceán Bermúdez". "Sigue siendo un cargo académico y de funcionario, lo que cambia es el nivel. En mi día a día no va a cambiar nada porque quiero seguir dando clase, que me encanta, y continuar con mis trabajos de investigación. Son las dos labores imprescindibles para cualquier trabajador universitario y no pienso descuidar ninguna de ellas", sentencia.

Con vistas al futuro, el historiador espera continuar con su actual línea de trabajo, centrada en el santuario de Covadonga. "Está siendo una investigación laboriosa por la falta de documentación existente entre el siglo VIII y XVI; quedan todavía muchas cosas por esclarecer", resume.