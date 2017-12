La "Camerata Revillagigedo" canta al espíritu navideño

La coral de la camerata "Revillagigedo" -en la imagen- ofreció ayer un recital navideño en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery. La agrupación interpretó no solo varios villancicos tradicionales, sino también temas como "Cañaveral" y "Lloraré", de Carlos Guastavino; "Moon River", de Irving Berlin; o "When you wish upon a star", de Leigh Harline.