Un ladrón atraca un bar de Versalles durante la madrugada de Año Nuevo

Los robos en Versalles no descansan en fiestas. Durante la madrugada de Año Nuevo, un ladrón reventó el escaparate de una bar en la calle de La Paz y se dio a la fuga con un inusual botín: en vez de sustraer el cajón de la tragaperras, el modus operandi habitual, el caco optó por llevarse la caja registradora entera. "No lo va a servir de nada", aseguró ayer la dueña del local, Sandra Álvarez.

La propietaria recibió un aviso de su compañía de seguros a las 1.30 horas. "Hora y media me duró la fiesta para recibir 2018. Me reventó la luna con una alcantarilla", lamentó. Su bar, el Dayada, permanecía ayer cerrado. "Al llevarse la caja no puedo trabajar. Lo que me va a hacer perder dinero es no poder abrir al público. El tipo se dejó una bolsa con cambio que tenía en el mostrador y no abrió la tragaperras", aseguró la afectada.