Nace el Racing de Avilés, un club de empresas "sin cuotas y para todos"

La ciudad cuenta con un nuevo club de fútbol. Se trata del CF Racing de Avilés, fundado por los jóvenes Marcos Robles, Antonio de Freitas, Daniel Méndez, José Luis García y Marcos Álvarez. Todos ellos fueron jugadores y en algunos casos aún lo son. La entidad nace en principio para participar en la Liga de la Federación Asturiana de Grupos de Empresas de fútbol once, en la que compiten una treintena de equipos, dos de Avilés, pero no descartan meterse en las competiciones de la Federación Asturiana si consiguen los apoyos económicos necesarios.

El Racing de Avilés ya está inscrito en la Federación Asturiana y en el Principado con domicilio en La Luz, y el objetivo que se marcan los fundadores es conseguir que el deporte a nivel básico sea gratuito. "Hay equipos de la Liga de empresas que exigen cuotas porque los patrocinios no llegan para cubrir los gastos y nosotros queremos que sea un club gratuito para que todo el mundo pueda jugar porque entendemos que el deporte a nivel básico debería de ser gratuito y para disfrutar, no un problema por no hacer frente a una cuota. Y eso es lo que nos diferencia del resto de equipos", señalan.

Y para conseguir los objetivos trabajan en la búsqueda de patrocinadores y de colaboradores para cubrir los aproximadamente 4.000 o 4.500 euros que costará el equipo el primer año, incluidos el material deportivo y pago de arbitrajes. "Ya hablamos con empresas para marcar la ropa y preparamos un proyecto muy serio para presentar a los posibles colaboradores porque nuestra idea es empezar a competir ya la próxima temporada", insisten.

Los fundadores están a la espera de que el Ayuntamiento les asigne un campo para jugar y quieren tener el proyecto cerrado para marzo o abril, con tiempo suficiente porque la Liga de empresas suele comenzar a finales de septiembre.