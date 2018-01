Pablo Dongil, el primer bebé del año en Avilés tras un "parto rápido"

Pablo Dongil Martín vino al mundo con prisas, pero a la vez se hizo esperar. Vino con prisas porque su madre no salía de cuentas hasta hoy. Pero también se hizo esperar para ser el primer bebé del año, ya que nació a las ocho y media de la tarde del 1 de enero. El pequeño se llama como su padre, pesa algo más de tres kilos y descansaba ayer tranquilo y en silencio en la habitación 312 del Hospital Universitario San Agustín.

La familia acudió al centro el pasado 1 de enero alrededor de las 19.30 horas. Apenas sesenta minutos después, la pareja ya pudo darle la bienvenida al recién llegado. Un problema de última hora obligó al servicio médico a intervenir a la madre con una cesárea de urgencia, algo que alteró en un primer momento al matrimonio. "Veníamos más o menos tranquilos, pero al rato nos dijeron que el líquido amniótico de María estaba teñido, que había que operar, y que había que operar ya. Fue todo muy repentino y nos asustamos un poco. Pero cuando me quise dar cuenta el niño ya estaba con nosotros. Luego ya nos dijeron todos que no solo había nacido rápido, sino que era el primer bebé de toda la comarca", resume el padre. "No sabemos todavía cuánto mide, pero pesa, exactamente, 3.288 kilos, me sé ya la cifra de memoria", presume, orgulloso.

María Martín, por su parte, prefirió ayer limitarse a recibir las visitas de familiares y amigos para recuperarse con calma de su reciente cirugía. Posó sonriente frente a la cámara, eso sí, junto al pequeño y su marido antes de volver a descansar. El padre explica que, en estos primeros días, los médicos han recomendado "mucho reposo y tranquilidad" a su mujer: "Fue una noche larga porque una intervención así tiene sus secuelas; hay mucho desgaste físico de por medio. La pobre no ha pegado ojo en toda la noche y yo la verdad que tampoco mucho. Pero estamos los dos, bueno, los tres, muy contentos y muy bien de salud. Ya dormiremos cuando se pueda".

El pequeño Dongil, al menos por el momento, no tiene ningún hermano. "Es nuestro primogénito. Parece que el niño quiere ser el primero y ganar en todo", bromea su padre. Pese a ser el campeón en la ciudad, no obstante, el recién nacido llegó un poco tarde si se compara con Mireia Valledor, la primera niña del año en toda Asturias, que nació a las 00.49 horas en el hospital de Cabueñes de Gijón.

Por lo demás, el recién llegado es casi una excepción en la villa, que registró el pasado año uno de los peores datos de natalidad de las últimas décadas. Los 867 bebés llegados al mundo en 2017 suponen una bajada del 20 por ciento respecto a los datos de maternidad registrados a principios de década -en 2011, por ejemplo, en Avilés nacieron 1.101 niños- y se debe, según Carlos Pérez, jefe de Obstetricia del Hospital, a que la edad media de las parturientas es cada vez mayor, lo que disminuye la media de número de hijos por familia. Este factor se ha visto acrecentado, según el experto, por la reciente crisis económica , que dificultó la emancipación de parejas jóvenes.