El PP acusa a los socialistas de "hipócritas" por el impuesto de plusvalía

El PP acusó ayer de "hipócritas" a los socialistas por no apoyar una moción para suspender el impuesto de plusvalía tras una sentencia del Tribunal Constitucional. "El PP no miente como hipócritamente dice el portavoz del PSOE, que quizás tiene mala conciencia porque con su abstención impidió que se aprobara en el Pleno del pasado día 28 nuestra moción que pedía que no se aplicara el impuesto cuando hubiera constancia que en vez de plusvalía hubiera minusvalía al producirse la transmisión de un bien inmueble", replicó el portavoz popular, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, a su homólogo socialista, Jesús Cabrales.

El portavoz socialista aseguró que está de acuerdo con que se aplique la sentencia. "Llevamos meses reclamándole al ministro Cristóbal Montoto una solución", indicó Cabrales. Quiñones señaló ayer que debe haber una reforma tras la sentencia del Constitucional. "Esa reforma debe aprobarse en las Cortes, donde por cierto el PP no tiene mayoría absoluta, y lo que pedía nuestra moción era que, mientras esa reforma legal se aprobaba, el impuesto no se aplicara en esos casos para evitar injusticias y recursos con sus correspondientes gastos judiciales que condujeran a sentencias contrarias al Ayuntamiento", afirmó Quiñones.