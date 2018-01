"Llevamos años de náuseas y malos olores", claman los vecinos cercanos a Maqua

Moderadamente esperanzados. Así se muestran los vecinos de las localidades cercanas a la depuradora de Maqua tras conocer el plan estatal que destinará casi un millón y medio de euros a combatir los malos olores que genera la planta desde su entrada en funcionamiento, de los 39,8 millones que costará en total reformarla, tal y como ha desvelado LA NUEVA ESPAÑA. "En su día, nos dijeron que esta depuradora era la mejor de toda Europa y después se supo que incumplía la normativa europea", explicó ayer Francisco Muñiz, vecino de Laviana, en el concejo de Gozón, y vicepresidente de la Asociación "Enlaze", que canaliza las quejas de los residentes por los hedores.

Muñiz, al igual que otros tantos vecinos en las zonas próximas a la planta, sobre todo en la parroquia de Laviana, llevan sufriendo "demasiado tiempo" estos olores, que definen como "nauseabundos". "Sobre todo en verano, cuando sube el calor, aquí la situación es asquerosa y agobiante, la gente en el pueblo de Zeluán tenía que tomar Ventolín y todo el mundo tenía nauseas y vómitos", dijo. En las diferentes localidades de la parroquia residen 623 habitantes, según datos del Ayuntamiento.

Ahora que el proyecto de obras confirma que sus quejas no son exageradas -combatir los malos olores es el 3,60 por ciento del presupuesto de la descomunal reforma-, los vecinos se siguen mostrando poco confiados con la solución de su problema. "Aquí llevamos 13 años soportando olores que ni te imaginas y nadie ha hecho gran cosa", dice Muñiz. El hedor no solo dificulta el día a día de los residentes, también el turismo de la zona se ve lastrado. "Tenemos unas playas magníficas, como la de San Juan de Nieva, que tiene muchos visitantes y la gente se marcha por que no aguanta el tufo", añadió.

Según informó ayer este periódico, el sistema para tratar el agua que llega a Maqua y que ha encarecido enormemente el presupuesto de su reforma se copiará de plantas de Hong Kong. Una medida encaminada a luchar contra la alta salinidad del agua residual que llega a la instalación avilesina, debida al "mal estado del alcantarillado de Avilés", según los técnicos del Gobierno central. Esta novedad se ve con escepticismo entre los vecinos. Amado González, tesorero de la Asociación "Enlaze", tiene dudas: "Desconfiamos de las buenas palabras. Cuando se abrió la depuradora en 2004 nos dijeron que no iba a haber problemas. Costó 19 millones y ahora para reformarla van a invertir casi 40, es decir, más del doble. ¿Cómo no vamos a tener dudas?".

La reforma de Maqua también prevé la construcción de una nueva cúpula de hormigón que sustituiá a la actual, de acero, que está dañada por "la excesiva presencia de gas sulfidríhico", según el documento del anteproyecto del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Ese deterioro provocado por el gas en la estructura implicará una partida de 1,7 millones de euros, el 4,41 por ciento del total de la reforma.

Precisamente, este gas contaminante también es una de las viejas quejas de los vecinos de la parroquia. "El verano pasado detectamos con un medidor que había escapes de gas sulfhídrico que llegaron a zonas habitadas y no se nos avisó", clamó el vicepresidente de la organización. Ante esta situación, los representantes de la Asociación "Enlaze" elevaron una queja al Principado de Asturias el pasado noviembre, durante el periodo de consulta pública del protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire. En la disposición primera, a mayores de las quejas por los ya comentados malos olores, los residentes recriminaron la falta de atención de las instituciones públicas ante "los gases nocivos que provoca la depuradora: metano, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno".

Por último, los vecinos de la parroquia gozoniega también se muestran incrédulos ante la resolución de otro viejo conflicto vinculado de forma indirecta a la depuradora: la falta de saneamiento en varias localidades de la zona. Ibolla, La Baraña, Campo del Ferrero, Arañón, La Corona y Moniello carecen de este servicio, a pesar de su proximidad con la planta avilesina. Una situación que confía en que se resuelva con la reforma ahora anunciada, tras años de quejas sin "apenas resultados".