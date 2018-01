El doctor que soñaba con ser piloto

De pequeño, José María Escudero soñaba con ser piloto porque quería recorrer el mundo entero. Soñaba también con ser arquitecto, le apasionaban las líneas rectas de los edificios y las paredes de colores. Pero pronto se hizo a la idea de que finalmente acabaría por ser médico y seguir los pasos de su abuelo paterno, a quien nunca llegó a conocer -le contaron que trabajó mucho, pero que enfermó joven y murió deprisa-, con cuya vocación se identificaba más que con la de su padre, ingeniero de caminos.

Natural de Valladolid, emigró de tierras castellanas cuando terminó sus estudios y consiguió una plaza en Asturias. Aterrizó en Oviedo en marzo de 1977 y se especializó en el estudio del aparato digestivo. En 1981, consiguió un puesto de trabajo en Avilés y decidió no dar más vueltas. Se considera, por tanto, "avilesino de adopción". Se incorporó al Hospital San Agustín cuando todavía era un proyecto recién nacido y en este centro sanitario se mantuvo hasta el pasado 15 de noviembre, cuando su jubilación se hizo efectiva. Ahora, descansa en su casa de madera en Miranda junto a su mujer, con la que espera, esta vez sí, poder recorrer el mundo. "No llegué a ser piloto, pero todavía puedo viajar", sentencia.

Deja atrás una trayectoria profesional de agenda apretada -además de dirigir la sección de Digestivo del San Agustín, ocupó los puestos de subdirector y director médico durante cerca de un lustro- y un buen puñado de asuntos pendientes. "Siempre me gustó pintar. Fui alumno de Favila, pero me faltó disciplina. No fui constante porque mis horarios eran incompatibles con el ocio. Ahora estoy pensando en dar clases con Pilar Prado, otra pintora de la ciudad, y ponerme al día con mis cuadros", explica.

Podrá también poner de nuevo a girar las decenas de discos que acumula en un saloncito en la segunda planta de su domicilio. "Me apasiona la música clásica; últimamente estoy empezando a apreciar las óperas. Mis allegados me dicen que me voy a aburrir ahora que no tengo nada que hacer, pero la realidad es justo lo contrario: voy a tener una jubilación muy entretenida", asegura.

El profesional se curtió con los años. Cuando era más joven, cuidar de sus enfermos le revolvía la tripa. "No es una profesión fácil. Lloré mucho con algunos pacientes. Por eso, acabé encontrando actividades que me ayudasen a despejar un poco de tanta lástima. Con los años no quiero decir que te vuelves frío, porque mis pacientes me importaban lo mismo este año que cuando era un treintañero, pero sí que aprendes a separarte cuando te toca. O a no acercarte demasiado desde un principio. Tuve compañeros que abandonaron este oficio por no poder separarse emocionalmente de sus pacientes y acabaron en el laboratorio", asegura.

Le habría gustado especializarse en cualquier rama de la medicina interna. "Me decidí por Digestivo sobre la marcha. No quería una sección puramente teórica; quería tener pacientes, tratarlos yo, participar. Las endoscopias acabaron por fascinarme, hay una parte muy mecánica en eso de inspeccionar el tubo digestivo de un paciente que se aleja por completo de lo que sale en los libros", resume. En el San Agustín, se hizo con un equipo de sección que supervisó durante años. "Tuve unos compañeros fantásticos. Nuestra única pena es no haber podido hacer demasiada investigación. La atención médica en Avilés es muy cercana y abarcable; el mundo de las publicaciones solo se lo pueden permitir médicos de grandes hospitales. Aquí todo el trato es tan personal que nuestro día a día gira alrededor de los pacientes", explica.

Como director médico, Escudero fue testigo de la metamorfosis del hospital avilesino. "Viví toda la época de obras. Ver cómo iba surgiendo el edificio de consultas externas me fascinó. Las mejoras en el interior del hospital, sin embargo, fueron muy duras para mí porque, como persona en la directiva, tuve que autorizar enviar enfermos a Oviedo mientras se adecuaba la zona. No me gustó nada tener que tomar esa decisión y, bueno, después de unos años preferí volver a Digestivo y regresar a mis pacientes. Descendí de forma voluntaria", resume. Escudero puso los ojos en el hospital avilesino años antes de ser aceptado. "Estaba trabajando en un ambulatorio que ya no existe a media jornada. Cuando acababa, iba al hospital para ver si me dejaban hacer algo. Vaya, que iba a trabajar gratis. Y me encantaba. Y los jefes de entonces supongo que también", bromea. "Me ofrecieron plazas en otras ciudades pero, una vez que me vi en el San Agustín, no me quise mover. Ese hospital es muy especial para mí", añade.

Por lo demás, el recién jubilado espera poder volver a coger la bicicleta. "Todavía puedo presumir de deportista unos cuantos años. El ciclismo y el tenis son dos de mis debilidades. De joven jugué a prácticamente todo y no destaqué en absolutamente nada", comenta. Todavía le queda, también, asistir a la cena de despedida de sus compañeros de sección, que espera poder celebrar antes de que termine el mes.

Y, claro, también le queda pendiente el proyecto infantil de recorrerse el mundo, una idea que se ha ido materializando a lo largo de los años. Escudero tiene la casa llena de souvenirs exóticos. En una vidriera expuesta en el salón principal hay un puñal de plata que compró en México. La habitación de al lado, un gran comedor que conserva todavía un árbol de Navidad lleno de bolas doradas, luce un pañuelo de seda pintado que el médico adquirió en Bali. Ha estado en Argentina, Perú, Chile, Chicago, Nueva York, Camboya y Vietnam. Su mujer se trae de cada viaje cajitas ornamentadas de metal, como los pastilleros antiguos, y los guarda en la vidriera, junto al puñal de plata. "Tengo la suerte de que mi mujer comparte mi misma afición y todos los años hemos podido escaparnos a algún sitio. Ella se jubilará el año que viene y voy a tener que echar muchas cuentas: ahora que tenemos tiempo, el problema va a ser la cartera", reconoce.