Toni Solís abre las puertas a un retablo

El escultor corverano Toni Solís es el encargado de diseñar el retablo de la capilla de Santa Rita, en la iglesia nueva de Sabugo. "Y en ello estoy", indica el artista. La particularidad del encargo que el párroco Reinieiro Rodríguez, Neyo, ha hecho al corverano está en que es la propia iglesia la que aporta la materia prima: las antiguas puertas de acceso al templo por la sacristía. Con el fin de eliminar barreras arquitectónicas, el templo decidió recientemente cambiar las centenarias hojas de pino por otras nuevas de cristal.

"Tengo desde hace algunas semanas las puertas viejas en mi taller. No me he puesto aún a trabajar en ellas en profundidad: sólo estoy quitando las capas de barnices. Son muchas", explica Solís. Y es normal: las puertas que serájn el retablo de Santa Rita llevan más de un siglo siendo pintadas y repintadas. La limpieza que está llevando a cabo el escultor tiene un fin: descubrir qué ocultan, qué se puede aprovechar y qué puede transformarse en objeto de decoración. "Con lo que vea maduraré el proyecto", confirma el escultor que, aseguró, no cuenta con fecha límite para la entrega de su trabajo. "No puedo tenerla", añade.

La talla de Santa Rita se halla en la nave occidental de la capilla más cercana al altar mayor, junto a un retablo dedicado a la Virgen María y el altar consagrado a la Virgen de La Soledad. Sin tratarse de una imagen de gran valor artístico, la santa de Casia goza de gran veneración en Avilés por su condición de abogada de los casos imposibles. De ahí, el encargo a Solís.