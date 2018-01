La directiva de "Marcos del Torniello" se plantea seguir al frente

La actual directiva de la Asociación de Vecinos "Marcos del Torniello", del barrio de Versalles, se plantea seguir al frente en el caso de que no haya candidaturas nuevas. El plazo para presentar solicitudes se abrió ayer y dura hasta el próximo 23 de enero. Al día siguiente, se celebrará una reunión donde tomará cargo la nueva junta. El actual presidente, Antonio Gil, se muestra poco esperanzado en que vaya a haber solicitudes para hacerse cargo de la organización. "Soy pesimista, no creo que nadie se vaya a presentar. Por ello, seguiré en el cargo porque no se puede permitir que esta asociación se disuelva. Ya hay varias personas que me apoyan", explicó Gil.