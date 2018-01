Aplazado a abril el juicio para el jefe de un hiper acusado de abusar de una reponedora

Se pospone al 18 de abril. El juicio a un jefe de departamento de una conocida superficie comercial de Avilés por, supuestamente, agredir y abusar sexualmente de una reponedora, se aplaza. El juez aceptó el recurso de la defensa, tras deliberar unos minutos, que solicitó el aplazamiento debido a un informe psicológico de la víctima, con fecha del 8 de enero, que no se le había presentado. Dicho documento, de apenas un folio de extensión, fue el argumento del abogado del acusado para que el juicio se celebre después de Semana Santa. En un primer momento, el juez no tuvo en cuenta la solicitud de la defensa, no obstante, al comprobar la fecha de la emisión del documento, 8 de enero, al final aceptó y aplazó la causa por indefensión.

El documento se trata de un informe de la psicóloga que atiende a la víctima, en tratamiento desde el año 2015 por los supuestos abusos, agresiones y amenazas que el acusado vertió sobre ella a posteriori. El contenido de ese documento iba a formar parte de la declaración de la psicóloga, pero se decidió finalmente presentar también una copia escrita. Argumento que la defensa usó para aplazar la causa varios meses.

En cualquier caso, víctima y acusado tienen pendientes otros juicios. Sin ir más lejos, el 6 de febrero se dirimirá otro juicio por amenazas. Según el relato de la Fiscalía, una vez que se produjo el abuso sexual, el acusado localizó el teléfono de la víctima y la profirió amenazas. También, según la Fiscalía, el supuesto abuso sexual se produjo el 5 de febrero de 2015, cuando el jefe de departamento, con la excusa de colocar unos cartones de leche, la llevó a un almacén. Allí, supuestamente, la cogió por detrás y le dijo "mira cómo me pones". Tras intentar zafarse la mujer,éste la agarró por la cabeza y la besó, a la par que le manoseaba un pecho y bajaba la mano para introducírsela en el pantalón, rompiéndole uno de los botones. Antes, en el verano de 2014, según la Fiscalía, el acusado le dedicó varios comentarios obscenos a la mujer, tales como: "Cómo me la pones" o "Me la pones gorda".