Los gaiteros denuncian su exclusión de la cabalgata por negarse a ir de pastores

La cabalgata de Reyes avilesina no contó el pasado 5 de enero con gaiteros, a diferencia de otras muchas de la región. El motivo, según el director de la banda "Villa de Avilés", Javier Menéndez, es que este colectivo lleva "olvidado por el Ayuntamiento desde 2012" porque a sus miembros "se les pidió ir vestidos con un chaleco de pastor para poder tocar". Algo a lo que se negaron. Por contra, la concejala de Festejos, Ana Hevia, indicó ayer a preguntas de este diario que "la cabalgata de Reyes no es una temática apropiada para las gaitas, que ya tienen su espacio en otras fechas, como la Pascua".

José Fernando Rañón, uno de los veteranos de la agrupación de gaitas avilesina y teniente de alcalde en el pasado, abrió el debate en una red social, tras ver el paso de los monarcas de Oriente: "He escuchado la música que formaba parte del desfile, los tambores de las cofradías de Semana Santa, un colectivo de africanos y la Banda de Música de Avilés. Creo que en la ciudad tenemos más calidad de organizaciones que esas y que se pueden hacer las cosas de otra forma". Ayer, Rañón volvió a incidir en la ausencia de las gaitas. "En 2012, se nos pidió que para salir vistiéramos de pastores, algo a lo que lógicamente nos negamos porque no íbamos a renunciar a nuestro traje", expresó. "De todas formas, tampoco veo muy interesada a la concejala de Festejos en patrocinar la música asturiana", apuntó.

Por su parte, la propia Ana Hevia se mostró sorprendida con el tema. "El año pasado, al desembarco de la ría, se ofrecieron unos gaiteros a venir a tocar y no hubo ningún problema. Creo que la cabalgata no es un espacio apropiado para las gaitas, que tienen otras fiestas donde temáticamente encajan más, como puede ser la Pascua", detalló la responsable de las celebraciones populares. "No le doy mayor importancia", zanjó.

La música del desfile del día 5 corrió a cargo de la Asociación de Africanos, que armonizó el paso del Rey Baltasar. La sonoridad del desfile lo completaron los percusionistas de Jesús de Galiana, los de la cofradía de la Soledad y la Banda de Avilés al completo, vientos incluidos. Pero ni rastro de gaitas, algo que a la banda local no le sentó nada bien. "En otros lugares de la comarca de Avilés, como en Corvera, sí que desfilan gaiteros. Pero aquí no hay nada de eso", reflexionó el director de la banda "Villa de Avilés". "A partir de la petición del chaleco de pastor, ya nunca más se pusieron en contacto con nosotros para la cabalgata. Nos llaman para salir en el Bollo, pero poco más. Nuestra asociación funciona financiada de nuestro bolsillo", remató el máximo responsable del colectivo.